Prorogato taglio accise carburanti, Casartigiani Verona: «Servono misure strutturali per imprese e famiglie»

Il ministro dell’economia e delle finanze, Daniele Franco, e il ministro della transizione ecologica, Roberto Cingolani, nei giorni scorsi hanno firmato un nuovo decreto interministeriale che proroga fino al 17 ottobre le misure attualmente in vigore per ridurre il prezzo dei carburanti. «L’Italia - afferma in una nota Casartigiani Verona - e? infatti il Paese europeo con le accise piu? alte sul diesel, pari a 0,62 euro per ogni litro, prima di Belgio (0,60 euro al litro) e Francia (0,59 euro/litro). Mentre rispetto alla benzina, il nostro Paese e? il secondo, con 0,73 euro al litro, dopo i Paesi Bassi (0,79 euro al litro). Il taglio delle accise su benzina e diesel - prosegue la nota di Casartigiani Verona - si finanzia in parte attraverso l’extra-gettito Iva: gli aumenti generalizzati nei prezzi di questi mesi hanno infatti portato maggiori entrate nelle casse dello stato, che sono state reinvestite in questa misura».

Il presidente di Casartigiani Verona Luca Luppi

Luca Luppi, presidente di Casartigiani Verona, commenta: «Accogliamo positivamente il rinnovo della misura che permettera? di tenere, anche se per poco, sotto controllo il prezzo del carburante, ma non basta, servono misure strutturali per aiutare imprese e famiglie». Il taglio delle accise sui carburanti, come detto, sara? riconosciuto fino al 17 ottobre 2022 per un importo pari a 30 centesimi al litro. Si applichera? su benzina, diesel, gpl e metano per autotrazione. In seguito al nuovo taglio, Casartigiani Verona ricorda infine i valori delle accise su benzina, diesel e gpl: