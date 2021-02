Super cashback di Stato, Confcommercio mette in guardia dai "furbetti"

Alla grande famiglia dei «furbetti» si è aggiunto un nuovo membro: il furbetto del super cashback di Stato. È colui che usa mezzi di pagamento elettronici per spese microscopiche e ripetute, allo scopo di rientrare tra coloro che a luglio potranno ottenere i 1.500 euro del super cashback di Stato.

Il supercashback di Stato è l'operazione lanciata dal Governo per stimolare l'uso di carte e app di pagamento elettronici. Si tratta di un bonus aggiuntivo al cashback che premia i 100mila cittadini italiani che tra gennaio e giugno avranno eseguito il maggior numero di transazioni. E per rientrare tra i vincitori, anche i veronesi usano l'astuzia senza infrangere la legge. Ad esempio, al distributore automatico di benzina, invece di fare un'unica operazione da 10 euro per comprare il carburante, ripetono 10 operazioni da 1 euro. In questo modo avranno sempre 10 euro di benzina, ma eseguendo 10 transazioni e quindi salendo nella classifica del super cashback di Stato.

«Ma così si danneggiano i commercianti di carburanti», lamenta Confcommercio Verona, la quale ha messo in guardia i propri iscritti. Con una mail spedita a tutti gli associati del settore, l'associazione ha chiesto di tenere monitorate le operazioni effettuate dai clienti con bancomat e carte e di segnalare eventuali anomalie. I commercianti, infatti, per ogni transazione pagano delle commissioni, che in caso di micro-pagamenti possono essere anche più onerose di quanto effettivamente incassato. In pratica, gli esercenti rischiano di rimetterci, perché il costo delle commissioni rischia di essere più grande del guadagno ottenuto dalla vendita.