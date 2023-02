Stop UE alle auto a diesel e benzina, Casartigiani Verona: «Un danno per tutta la filiera»

Il Parlamento europeo ha dato il via libera definitivo all’accordo, raggiunto provvisoriamente con il Consiglio a ottobre 2022, in merito allo stop alle nuove immatricolazioni di veicoli con motore termico, alimentato a benzina o a diesel a partire dal 2035.

L’obiettivo è ridurre del 100% le emissioni di questi veicoli a confronto con il 2021, fissando un obiettivo intermedio al 2030 con una riduzione del 55% per le auto e del 50% per i furgoni. Entro il 2026 la Commissione europea comunicherà come gli Stati potranno monitorare il divario tra i limiti fissati dalla normativa e i valori reali sul consumo di carburante ed energia. Inoltre, presenterà un’ulteriore metodologia rivolta ai costruttori con le regole per l’adeguamento. Per fare in modo che l’Europa passi a mezzi meno o per niente inquinanti, è previsto un meccanismo di incentivi all’acquisto di auto elettriche o ibride, così da rispondere alle nuove esigenze di una mobilità pulita.

Netta la posizione delle categorie dell'autoriparazione, riportata da Casartigiani Verona: «Decisione sconcertante, priva di una strategia, dannosa per il sistema Paese, a danno delle eccellenze italiane, contro le P.M.I. e i lavoratori italiani ed europei, a tutto vantaggio delle imprese e degli interessi cinesi. Ideologia, ignoranza o malafede?».

Infatti, ribadiscono dall'associazione di categoria, «se da un lato è condivisibile la volontà dell’Unione Europea di ridurre le emissioni a vantaggio della salute e dell’ambiente, dall’altro l’impatto negativo che un provvedimento del genere potrà avere sull’occupazione del settore auto-motive europeo, e in particolare italiano, è indiscutibile». Secondo Casartigiani Verona, le stime parlerebbero di oltre 4 milioni di lavoratori a rischio di cui almeno 120 mila solo in Italia entro il 2035 per effetto delle norme europee per la limitazione della circolazione di vettore a propulsione termica (benzina/diesel).

«Qua o c’è qualcuno da Pechino che spinge qualcun altro a fare scelte suicide oppure c’è qualcuno che non capisce. Ci domandiamo - conclude il segretario regionale di Casartigiani Andrea Prando - come alcuni dei nostri rappresentanti all’Europarlamento abbiano fatto a votare qualcosa che danneggia pesantemente l'Italia e le sue aziende, e avvantaggia solo la Cina che è la più grande produttrice mondiale di batterie di auto elettriche».

Molto critico anche il Presidente di Casartigiani Verona, Luca Luppi che chiosa sottolineando come «il percorso di un cambiamento doveva essere accompagnato da una mutazione delle aziende, che richiede moltissimi anni e pesantissimi investimenti. All’orizzonte prevediamo un danno per tutta la filiera dell’auto-motive, compresi i meccanici e i meccatronici, partendo da una spesa più alta per l’acquisto e per la manutenzione dell’auto elettrica da parte delle famiglie».