Cominciata stagione degli asparagi, qualità buona e quantità stabile nel Veronese

Ha preso il via la stagione degli asparagi di Verona. L'annata si prospetta buona per la qualità e stabile per la quantità, a circa 20mila quintali di prodotto coltivato su 400 ettari in una ventina di comuni della provincia scaligera.

Attualmente, sul mercato si trovano asparagi bianchi e verdi precoci coltivati sotto tunnel, come quelli in mostra al concorso che si è tenuto nei giorni scorsi al Mercato Coperto di Campagna Amica in Galleria Filippini. Alla prova hanno partecipato una ventina di aziende agricole, socie della Coldiretti di Verona e specializzate nella produzione di asparagi. A decretare i vincitori sono stati alcuni allievi della scuola di formazione professionale Don Calabria di Bovolone che hanno valutato, insieme ad alcuni esperti, 29 campioni di asparagi bianchi e verdi. Il protocollo del concorso prevede analisi a crudo su parte dei turioni con esami visivi, olfattivi, gustativi e tattili. Gli asparagi risultati migliori sono profumati e dal sapore dolce con poca fibrosità.

Nella categoria di asparagi di Verona varietà verde al primo posto si è classificata l'azienda Fratelli Maestrello di Erbè, al secondo posto l’azienda agricola Fratelli Pozzani di Cerea e a seguire la ditta Riccardo Bonfante di Gazzo Veronese. Nella categoria della varietà asparago bianco hanno vinto le aziende Fratelli Parisato di Zevio, Fratelli Vesentini di Roncò all’Adige e Davide Fasoli di San Martino Buon Albergo.

«Ci complimentiamo con i soci che hanno presentato ottimi prodotti in concorso - ha commentato Alex Vantini, presidente di Coldiretti Verona - L'inverno caldo ha anticipato la partenza degli asparagi che è solo all’inizio, ma a preoccupare sono la siccità e i costi di produzione elevati, tra fertilizzanti, energia per riscaldare le serre e gasolio. Ci auguriamo che i consumatori continuino a scegliere la qualità degli asparagi di Verona. La produzione, specie di verdi, è infatti per circa il 50% esportata in Germania, Austria e Inghilterra, mentre le varietà bianche sono più gradite a livello locale. Gli asparagi di Verona si possono acquistare nelle aziende agricole produttrici o nei mercati a chilometro zero in città e provincia. I prezzi si stanno mantenendo in linea con il periodo, sostenute dalla non abbondanza di prodotto offerto sui mercati, a fronte di una domanda coerente con la stagione».