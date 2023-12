Stagionali extracomunitari per l'agricoltura, click day in overbooking: «Una tombola in cui si tenta la fortuna»

Click day in overbooking con le domande di ingresso per lavoratori extracomunitari che hanno di gran lunga superato le disponibilità a conferma della mancanza di manodopera che interessa diversi settori dell’economia. È quanto afferma la Coldiretti in riferimento alle domande presentate a partire dalle ore 9 di martedì 12 dicembre 2023 per l’arrivo in Italia di 82550 lavoratori stagionali extracomunitari previsti dal nuovo Dpcm triennale del 27 settembre 2023 di programmazione transitoria dei flussi 2023-2025.

Coldiretti spiega come il click day, che fa seguito a quello per colf e badanti del 4 dicembre scorso, riguardi esclusivamente i lavori stagionali nei settori agricolo e turistico-alberghiero, con la riserva di 40000 unità per i nulla osta presentati dalle associazioni datoriali firmatarie del protocollo del 3 agosto 2022.

Dall'associazione di rappresentanza e assistenza dell'agricoltura italiana, proseguono sottolineando che, anche se ancora non esiste una suddivisione a livello territoriale, le regioni dove si concentrano le richieste di ingresso sono quelle che richiedono un grande impegno di manodopera, come il Trentino, soprattutto per la raccolta delle mele, o il Veneto, per la raccolta degli ortaggi e delle fragole che è ormai alle porte anche per effetto del "caldo inverno", ma anche il Friuli Venezia Giulia per la preparazione delle piantine di vite per i nuovi impianti, le cosiddette barbatelle, il Lazio per gli ortaggi e la Campania per la coltivazione del tabacco ed il settore della pomodoro destinato alla trasformazione industriale.

«Le domande dei nostri associati, circa trecento in tutto, sono state inviate totalmente – afferma il presidente di Coldiretti Verona Alex Vantini –. Ora non resta che attendere di conoscere gli esiti di quella che sembra essere diventata oramai una tombola in cui si tenta la fortuna. Il lavoro è una cosa seria, soprattutto quando si tratta di garantire risorse necessarie al funzionamento di una azienda e soprattutto quando esso garantisce il sostentamento di intere famiglie. Non andrebbe gestito con una corsa a chi arriva prima. Auspichiamo quindi che venga presto superato un sistema ormai davvero inappropriato e per nulla adeguato alle esigenze di imprenditori seri che chiedono solo di lavorare».

Sarebbero circa duemila i lavoratori richiesti per la stagione 2024. «Il contributo dei flussi migratori al Made in Italy – continua Vantini - sostiene molti “distretti agricoli” dove i lavoratori stranieri sono una componente bene integrata nel tessuto economico e sociale e trovano impiego come raccoglitori per le verdure, la frutta e la vendemmia ma anche come trattoristi, serricoltori, potatori. Non vanno dimenticati poi i nuovi sbocchi occupazionali offerti dalla multifunzionalità che vanno dalla trasformazione aziendale dei prodotti alla vendita diretta, ma anche alle attività ricreative, l’agricoltura sociale per l’inserimento di disabili, detenuti e tossicodipendenti, la sistemazione di parchi, giardini, strade o la produzione di energie rinnovabili».

Quasi un terzo del Made in Italy a tavola a livello nazionale viene prodotto nei campi e nelle stalle da migranti che hanno trovato regolarmente occupazione in agricoltura fornendo ben il 32% del totale delle giornate di lavoro necessarie al settore nel 2022, secondo l’analisi della Coldiretti che ha collaborato al Dossier statistico immigrazione a cura del Centro studi e ricerche Idos.