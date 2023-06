Consulenza gratuita per le imprese del territorio con lo Sportello Sostenibilità

Il 10 e 11 luglio si terrà la prima edizione dello Sportello Sostenibilità, il nuovo servizio gratuito di Confindustria Verona realizzato in collaborazione con Speedhub, il digital innovation hub dell'associazione veronese.

Sportello Sostenibilità si colloca all'interno dell'iniziativa Desk 360° e si rivolge a tutte le società di capitali della provincia scaligera, offrendo una prima consulenza gratuita sugli strumenti disponibili per le imprese che intendono affrontare, o che hanno già intrapreso, dei progetti di sviluppo sostenibile.

In Italia e nel mondo sempre più imprese stanno abbracciando il concetto di sviluppo sostenibile, adottando pratiche responsabili per preservare l'ambiente e contribuire al benessere sociale. Infatti, si stima che in Italia nel 2022 oltre il 50% delle imprese manifatturiere abbia già avviato delle azioni di sostenibilità, in particolare attraverso progetti ed investimenti volti a ridurre l'impatto ambientale. Incoraggianti anche i dati del prossimo futuro che vedono crescere entro il 2025 ad oltre il 64% le manifatture intenzionate ad esplorare nuovi approcci e modelli di sostenibilità industriale.

Ed è proprio per queste realtà che gli esperti di piazza Cittadella saranno a disposizione per suggerire quali sono gli strumenti, e le opportunità disponibili, più vantaggiosi per favorire i progetti di miglioramento aziendale in ottica di sviluppo sostenibile.

A seconda dell'interesse delle aziende, dal punto di vista della sostenibilità sociale verranno toccate le tematiche di dignità e uguaglianza, occupazione, benessere dei dipendenti, sviluppo delle competenze e formazione. Mentre saranno approfonditi i temi dell'utilizzo delle risorse e dell'energia, dell'economia circolare e i rapporti con le comunità locali per quanto riguarda la sostenibilità ambientale. Infine, verranno analizzate le questioni inerenti governance e compliance, coperture finanziarie, agevolazioni e contributi a fondo perduto relativi alla sostenibilità economica. La consulenza verrà fornita illustrando anche gli aspetti tecnologici relativi alla transizione green, toccando gli argomenti di innovazione dei beni e dei servizi.

Per richiedere il proprio appuntamento alle prossime due giornate il termine ultimo è il 5 luglio.

Per informazioni e iscrizioni t. 045 8099463 – 445 email: marketing@confindustria.vr.it