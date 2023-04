Non c'è siccità o inflazione che tengano, ai tedeschi il Lago di Garda piace sempre

Nonostante inflazione e siccità, il turismo tedesco sul Lago di Garda non dà segni di cedimento. Il Lago di Garda sta vivendo anni di straordinaria popolarità tra i turisti tedeschi e anche per il 2023 non ci sono segnali di cambiamento. Secondo l’annuale sondaggio di Gardasee.de, ad oggi soltanto il 6% dell'affezionato pubblico del Benaco si mostra seriamente preoccupato per le proprie vacanze al lago.

Al recente sondaggio hanno partecipato oltre 5.300 persone iscritte alla newsletter del portale tedesco per il turismo sul Lago di Garda. Un pubblico affezionatissimo, che per il 90% conosce e frequenta il lago da tanti anni, e che per l'86% ha espresso addirittura il desiderio di poterci vivere.

La fortuna del Lago di Garda sta proprio nel fatto che il suo pubblico più affezionato soffre meno della media le crisi di questi ultimi anni. Secondo il sondaggio, l'80% degli intervistati ha dichiarato, infatti, di non voler ridurre il budget destinato alle vacanze. Solo l'1% è costretto a rinunciare alle vacanze per motivi economici.

Questo dato è confermato dalle preferenze di alloggio indicate dai partecipanti del sondaggio. Quasi il 40% degli intervistati, infatti, sta pianificando una vacanza in un albergo dalle 4 stelle in su. Gli alberghi a 5 stelle sono nei piani del 5% dei tedeschi ed il 6,5% è proprietario di un immobile sul lago. Molto richieste anche per gli hotel a 3 stelle e gli appartamenti (entrambi 30%) mentre il (19%) sceglie il campeggio.

Tra le motivazioni per venire sul Lago di Garda svettano sempre l'ottimo clima, la qualità della ristorazione e la simpatia dei gardesani. Per chi ha più di 50 anni, sono molto importanti anche la sicurezza e la familiarità con il lago, nonché la possibilità di comunicare in tedesco.

Alla domanda su quanto le attuali notizie su una possibile siccità in estate possano influenzare i piani per le vacanze sul lago, il 65% degli intervistati risponde con "affatto o poco". Il 29% inizierebbe a preoccuparsi se anche nei prossimi mesi non dovesse piovere. Solo il 6% già oggi si dice preoccupato dalle notizie e teme per le proprie vacanze.

L'82% dei tedeschi intervistati da Gardasee.de ha affermato di preferire venire sul Lago di Garda con la propria auto. L'11% arriva in treno e soltanto il 2% in aereo o in autobus. Le ragioni di questa scelta, solo per il 22% degli intervistati, sono da ricercarsi nel costo, mentre più del 70% indica comfort e mobilità come fattori decisivi. La metà invece si sofferma sulla questione bagagli.

E considerato che il 37% degli intervistati dichiara di essere già andato in vacanza in treno, ma soltanto l'11% abbia fatto questa scelta per il Lago di Garda una migliore mobilità sul posto e più comfort per l'arrivo con i bagagli potrebbero aiutare il turista nella scelta di lasciare la propria auto a casa.