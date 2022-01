Appello di Uil Fpl di Verona: «Puntare sullo smart working per ridurre contagi e disagi negli enti pubblici»

«Lanciamo un appello come Uil Fpl di Verona per far fronte alla situazione di emergenza in crescita di questi giorni, stiamo sollecitando tutti i Comuni e gli altri enti pubblici a dare la massima applicazione allo strumento dello smart working. La proroga dello stato di emergenza e vista l'esponenziale crescita del contagio che si sta verificando in questo momento, con ricadute pesanti sul sistema sanitario e il personale ormai in evidente difficoltà, rende necessario e inevitabile un nuovo cambio immediato di rotta».

È di Marco Bognin, Segretario Organizzativo UIL FPL, la nota diffusa con la quale il sindacato chiede un cambio di rotta sul lavoro a casa, sia per cercare di ridurre il numero di contagi, sia per non causare disagi nella pubblica amministrazione.

«Le assenze dovute a positività ed isolamenti, negli enti locali, ma più in generale la riduzione costante del numero del personale ha reso oggi difficilissima la gestione e l’organizzazione dei servizi. In questo particolare momento la riduzione al ricorso del lavoro agile ha determinato l’aumento del rischio di infezione, con l’inevitabile aumento dei contagi.

A supporto della nostra richiesta ci sono la circolare congiunta dei ministri per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, e del Lavoro, Andrea Orlando, del 5 gennaio scorsa (nella quale si raccomanda il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio), la normativa, i contratti di lavoro e i protocolli condivisi con le organizzazioni sindacali.



Una soluzione intelligente che non deve essere strumentalizzata, molte lavoratrici e lavoratori hanno dimostrato di aver mantenuto i servizi e aver fatto fronte alle richieste dei cittadini e delle aziende veronesi, questa è la miglior scelta che si può fare in questo contesto».