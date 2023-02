Ferroli Safety Day, l'azienda ha investito in sicurezza 4 milioni in un triennio

Ieri, 21 febbraio, si è tenuto il Safety Day 2023 della Ferroli. Un'occasione per aprire una riflessione sul delicato tema della prevenzione, della salute e del benessere dei lavoratori, ma anche e soprattutto per fare il punto sull'azienda di San Bonifacio insieme ai principali attori, alle istituzioni ed ai sindacati che hanno fatto sistema per rendere possibile il risanamento e l’avvio di una nuova e intensa fase di sviluppo.

Ad accogliere gli ospiti è stato Riccardo Garrè, amministratore delegato del gruppo Ferroli: «La sicurezza è un caposaldo nella cultura di un'azienda - ha detto Garrè - Abbiamo lavorato ad un programma di miglioramento continuo che ha interessato tutte le sedi italiane: dall'adeguamento delle infrastrutture, all'acquisizione di nuove attrezzature più performanti, all'ampliamento delle dotazioni di dispositivi di protezione individuale, ad azioni di sensibilizzazione per creare una vera e propria cultura della sicurezza in azienda». L’impegno del gruppo Ferroli per la sicurezza è stato infatti a 360 gradi, con investimenti per oltre 4 milioni di euro nell’ultimo triennio.

Moderatore della giornata è stato il giornalista Nicola Saldutti e ad aprire la prima parte della mattinata sul tema "Sicurezza nei luoghi di lavoro: investire, informare, prevenire" è stato Riccardo Garrè. L'amministratore di Ferroli ha ripercorso l’impegno dell’azienda ricordando come la sicurezza sia uno degli elementi di un più ampio piano di sostenibilità al quale Ferroli sta dedicando molte risorse.

A seguire, il sindaco di San Bonifacio Giampaolo Provoli ha portato il suo saluto. Ed il presidente di Confindustria Verona Raffaele Boscaini ha parlato di sicurezza come gioco di squadra che coinvolge imprenditori e lavoratori. Infine, Giovanna Spatari, presidente di Siml (Società italiana di Medicina del Lavoro), ha fatto il punto sulle linee d’intervento nazionali per la promozione della salute dei lavoratori e ha precisato come sia necessario «agire sul fattore umano, garantendo che lavoratori e lavoratrici si trovino nelle migliori condizioni possibili di salute. Solo all'interno delle aziende che attuano tali politiche è possibile invertire il trend del fenomeno».

A metà mattinata è stato allestito lo spettacolo teatrale "Rspp: Restiamo sani, per piacere!", patrocinato dal Ministero del lavoro, dalla Regione Toscana e dal Comune di Lucca e prodotto dalle aziende del progetto "LU.ME. Lucca Metalmeccanica".

Al termine dello spettacolo c'è stato un altro momento di riflessione voluto dall’azienda per condividere con i presenti la storia recente di Ferroli, azienda diventata un caso da manuale. La tavola rotonda "Il caso Ferroli: come fare sistema per un rilancio sostenibile" ha visto la partecipazione, oltre che di Riccardo Garrè, anche di Elena Donazzan, assessore al lavoro della Regione del Veneto, di Giampietro Castano per il Ministero delle imprese e del Made in Italy, di Marcello Scipioni, responsabile dell'ufficio salute ambiente e sicurezza di Fiom Cgil, di Massimiliano Nobis, della segreteria nazionale di Fim Cisl, e di Massimo Gasparato, responsabile area lavoro e welfare, ambiente e sicurezza di Confindustria Verona. «Ferroli rappresenta per la gestione delle crisi di impresa del Veneto un successo e un buon modello di riferimento - ha sottolineato Donazzan - È certamente il caso di una rigenerazione e riposizionamento di un’azienda leader nel suo settore. Ed è il caso di successo più importante delle politiche attive per quanto concerne quella parte di lavoratori non ricompresi nel perimetro aziendale».

L’approccio costruttivo e strategico nel fare sistema tra l'azienda, la Regione Veneto, il Ministero, con il coinvolgimento dei sindacati, è stato emblematico e vincente. E nel pomeriggio, i dipendenti rientrati in azienda hanno potuto elaborare le diverse tematiche sulla sicurezza affrontate in mattinata, suddivisi in gruppi di lavoro.