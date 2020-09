"Sei Nel Posto Giusto": candidati e aziende si incontrano all'open day

È tempo di iscriversi al primo Open Day di “Sei Nel Posto Giusto” per incontrare e presentarsi alle aziende del territorio partner del progetto. L’appuntamento è in programma sabato 24 ottobre al palazzetto dello sport di Nogara. Dalle 9.30 alle 15.30, ci sarà la possibilità di conoscere le 14 aziende partner, di presentarsi ai responsabili risorse umane e di lasciare il proprio curriculum. Va sottolineato che altre due imprese del territorio (Alleanza Assicurazioni e Breviglieri) hanno deciso di diventare partner del progetto nell’ultimo mese.

Tutti possono partecipare all’evento, ma per garantire la sicurezza di ciascuno, è necessario iscriversi e riservare la propria adesione fissando l’appuntamento con una o più aziende che si è intenzionati a incontrare. Ogni colloquio avrà la durata massima di 20 minuti per garantire al maggior numero di persone la possibilità di partecipare.

Le aziende presenti all’Open Day sono le imprese partner di “Sei Nel Posto Giusto” e cioè Ball Beverage Packaging Italia, Alleanza Assicurazioni, Bonferraro Spa, Breviglieri, Fondazione Coca-Cola Hbc Italia Srl, Diamant S.r.l., Direzione22 S.r.l., Eco Green S.R.L., Eurocoil S.p.A, Fresenius Kabi Italia Srl, Hinowa S.p.A., Prolux S.r.l., Siram Veolia e Sti S.p.A.

Per iscriversi all’Open Day è sufficiente compilare il form che si trova nella pagina dedicata sul sito di Sei Nel Posto Giusto https://seinelpostogiusto.it/candidatura_add/. Le iscrizioni on line sono aperte da oggi mercoledì 30 settembre fino al giorno dell’Open Day, salvo sold out degli slot disponibili.

«Sei Nel Posto Giusto entra nel vivo – sottolinea il sindaco di Nogara Flavio Pasini – con un primo appuntamento molto atteso da cittadini e aziende. Il nostro progetto nasce proprio dalla volontà di far conoscere, a chi vive in questo territorio, le aziende e le opportunità professionali che ci sono. Diamo l’occasione alle imprese di presentarsi, spiegando le proprie attività, e ai cittadini di candidarsi, portando il proprio curriculum. In questo modo, aziende, giovani e famiglie hanno la possibilità di incontrarsi fornendo opportunità di crescita a tutto il territorio Mi preme sottolineare un fatto molto positivo: dopo la presentazione del progetto, due nuove aziende del territorio hanno deciso di diventarne partner e altre stanno valutando lo stesso percorso. Questo indica la serietà e l’importanza della nostra iniziativa».

«L’Open Day – sottolinea Enrico Bassi, HR manager di Ball, azienda co-ideatrice del progetto – lancia un messaggio di forte concretezza in un periodo in cui non è facile far incontrare aziende, territorio e candidati. È anche un segnale tangibile di volontà, da parte delle aziende, di continuare nelle proprie attività e di essere più forti delle difficoltà che stanno affrontando».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nelle precedenti due edizioni di “Sei Nel Posto Giusto” sono stati oltre 700 i colloqui tra i cittadini e le aziende. Un grande successo che ha permesso di far incontrare imprese, giovani e cittadini e di valorizzare il grande patrimonio produttivo della Bassa veronese. Il prossimo appuntamento con l’Open Day sarà il 27 febbraio a Bovolone.

I Comuni che partecipano a Sei Nel Posto Giusto sono 19. Oltre a Nogara, Angiari, Bovolone, Casaleone, Cerea, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Legnago, Minerbe, Nogarole Rocca, Oppeano, Roverchiara, Salizzole, Sanguinetto, San Pietro di Morubio, Sorgà, Trevenzuolo e Vigasio.