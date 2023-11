Contratto nazionale privo del rinnovo dal 2003: lavoratori di Fondazione Arena in sciopero

«Come noto le maestranze dei teatri d’opera (fondazioni liriche) sono state private del rinnovo del contratto nazionale di lavoro dal 2003, cioè i loro stipendi, mai adeguati agli standard europei, sono fermi dal 2003, unico caso in Italia. Quest’anno le loro speranze sono legate ad una trattativa che dura da mesi, sfociata negli scioperi a oltranza sulle rappresentazioni in cartellone in tutte le fondazioni». È la nota della segreteria provinciale di Fials Verona, con la quale spiega e annuncia la protesta dei lavoratori della giornata di domenica.

«Il 13 novembre scorso si è svolto presso l’A.G.I.S. di Roma un incontro, ennesimo tentativo di trattativa, che non ha dato esito vista l’impossibilità della controparte A.n.Fo.l.s., l’Associazione delle Fondazioni, di sottoscrivere le richieste sindacali unitariamente condivise mancando ad oggi le necessarie coperture economiche del Ministero della Cultura. Per tutto ciò il sindacato Fials ritiene doveroso, nel rispetto degli impegni assunti con i lavoratori, continuare la lotta sindacale sino al raggiungimento delle specifiche garanzie economiche di rinnovo del contratto sia per il triennio concluso 2019/2021 sia per l’attuale 2022/24

Pertanto coerentemente alle delegazioni di tutte le fondazioni liriche italiane la Fials di Verona comunica lo sciopero dei lavoratori della Fondazione Arena di Verona per tutta la giornata del 19 Novembre 2023 in occasione della prima rappresentazione della produzione "Il Tabarro/ Il parlatore eterno" presso il Teatro Filarmonico di Verona».