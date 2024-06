Sciopero alla Villafrut, l'azienda incontra il sindacato: «Un indubbio passo in avanti»

La pioggia battente caduta per buona parte della mattinata di lunedì non ha fermato il presidio della Filcams Cgil Verona e dei 30 lavoratori e lavoratrici appartenenti alla società cooperativa Gs Frutta, oggi estinta, impiegati in appalto presso la Villafrut di Oppeano, realtà di commercio di prodotti ortofrutticoli su scala europea.

La protesta ha registrato una svolta attorno alle 10.15, segnalano dal sindacato, quando una rappresentanza dell’azienda committente, Villafrut, sarebbe uscita per incontrare la controparte sindacale manifestando la propria disponibilità ad aprire, entro la settimana in corso, un tavolo di confronto nel quale trovare una soluzione per i lavoratori e le lavoratrici.

«Un indubbio passo in avanti che ora vogliamo concretizzare restituendo a queste persone il lavoro che gli era stato illegittimamente sottratto per le scelte di GS Frutta», commenta la Segretaria generale della Filcams Cgil Verona Graziella Belligoli.

Da Filcams Cgil Verona spiegano che "i lavoratori e le lavoratrici, per lo più provenienti dal subcontinente indiano, sono infatti vittima di un licenziamento illegittimo da parte dell’azienda che li aveva assunti, GS Frutta, la quale aveva troncato il rapporto di lavoro anziché attivare le procedure di licenziamento collettivo o di cambio appalto, che avrebbero consentito al sindacato di intervenire per tempo evitando, forse, la discontinuità lavorativa.

Tra le soluzioni possibili: l’assorbimento dei lavoratori nell’organico di Villafrut, oppure la costituzione di un nuovo appalto con altra azienda nell’ambito del quale le persone verrebbero reintegrate in virtù delle norme sul cambio appalto".