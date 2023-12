Santa Lucia non arriva solo a Verona: stimata una spesa di 5 milioni in doni in Italia

Quella di Santa Lucia è un'antica tradizione che riguarda solo alcune zone d'Italia, dove rappresenta un vero e proprio “Natale anticipato” in miniatura, che nel 2023 ha visto una spesa complessiva per i doni ai bimbi che dovrebbe aver sfiorato i 5 milioni di euro, secondo le stime di Confesercenti.

Patrona di Siracusa la cui ricorrenza è fissata nella giornata del 13 dicembre, è una delle sante più amate in Italia, titolare di feste dedicate su tutto il territorio nazionale.

Una tradizione antichissima che in alcune località del centro-nord e del nord-est diventa una celebrazione che unisce agli aspetti religiosi anche un aspetto ludico, con la Santa che distribuisce giocattoli ai bambini nella notte tra il 12 ed il 13.

È quanto succede, ad esempio, a Verona, Vicenza, Mantova, Brescia, Parma ed alcune aree dell’Emilia, Bergamo, Udine e alcune città e paesi del Trentino, dove i bambini, nella mattinata di mercoledì, hanno ricevuto una lieta sorpresa. Per i più "grandi" sono nate diverse fiere nelle città dove questa tradizione è radicata, come ad esempio i banchetti che si tengono in questi giorni nel capoluogo scaligero.

A Verona infatti questa festa è molto sentita e nasce, secondo la narrazione, da un episodio risalente al XIII° secolo, quando la popolazione, preoccupata da un'epidemia di "male agli occhi", chiese la grazia alla martire siracusana (qui la storia completa).