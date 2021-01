Samoter rimandato al 2023, con evento di avvicinamento il prossimo autunno

Samoter, il salone internazionale triennale di Veronafiere dedicato alle macchine per costruzioni, dà appuntamento ad aziende e operatori a marzo 2023. Si tratta di un ulteriore e definitivo spostamento, rispetto alla prima ipotesi di recuperare l'edizione del 2020 nei giorni dal 3 al 7 marzo di quest'anno Uno spostamento dovuto all'emergenza coronavirus.

«Una decisione inevitabile, ma ponderata e condivisa - ha spiegato Giovanni Mantovani, direttore generale di Veronafiere - Lo scenario legato alla pandemia dà ancora poche certezze e, quindi, d'accordo con le case costruttrici e Unacea, l'associazione di riferimento del comparto, abbiamo individuato un nuovo posizionamento in linea con le esigenze del settore e con il calendario delle altre fiere specializzate in Europa. Al contempo, consapevoli dell’importanza per le aziende di avere un’occasione live dove presentare al mercato Italia le ultime novità, abbiamo deciso di organizzare un nuovo evento dinamico di avvicinamento, nell'autunno 2021».



(Giovanni Mantovani - Foto Veronafiere-Ennevi)

Il format sarà quello della demo in cava, con macchine e attrezzature da cantiere in azione dal 30 settembre al 2 ottobre 2021. Fin da subito, l’obiettivo è quello di realizzare un’iniziativa di livello nazionale, coinvolgendo operatori da tutte le regioni italiane e favorendo la partecipazione dei buyer anche dal centrosud del Paese.