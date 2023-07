Partito il countdown per l'inizio dei saldi estivi in Veneto

Iniziato il mese di luglio, già si respira aria di saldi. Il periodo preferito dagli amanti dello shopping, e non solo, sta per prendere il via in Veneto: gli sconti estivi permetteranno agli interessati di fare acquisti a prezzi ribassati, così da rinnovare il proprio guardaroba spendendo un po' meno.

Saldi in Veneto

In regione i saldi estivi prenderanno il via il 6 luglio 2023. A partire da giovedì dunque nei negozi delle province di Venezia, Padova, Verona, Treviso, Vicenza, Belluno e Rovigo, compariranno gli sconti che verranno applicati su parte delle merce

Quando finiranno

In Veneto i saldi dell'estate 2023 dureranno 8 settimane, con l'ultimo giorno fissato per il 31 agosto.