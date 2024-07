Conto alla rovescia per i saldi estivi: prenderanno il via sabato

Si avvicinano i saldi estivi in tutta Italia, che quest'anno partiranno in contemporanea il 6 luglio, fatta eccezione per il Trentino-Alto Adige.

Anche nel 2024 l'avvio degli sconti cade il primo sabato di luglio (solo l'anno scorso era stata posticipata al giovedì, dal momento che il primo sabato coincideva con l'inizio del mese), come annunciato dal presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedigra.

In Veneto i saldi termineranno il 31 agosto, come previsto dalla disciplina regionale vigente di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1105 del 28 giugno 2013. Non èpossibile effettuare vendite promozionali nei 30 giorni precedenti l'inizio della stagione.

Gli imprenditori del settore, a partire dal presidente di Federmoda Confcommercio Verona Mariano Lievore, auspicano che i saldi possano contribuire a risollevare le sorti dopo un inizio d'anno tutt'altro che brillante a livello di vendite e fatturati.