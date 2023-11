La Regione stanzia altri 3 milioni di euro per rottamare le vecchie stufe

«Uno stimolo in più per chi aveva fatto la manifestazione di interesse per poi fare effettivamente l'acquisto. Soprattutto un segnale di attenzione importante per le famiglie meno abbienti, a cui era principalmente rivolto il bando», ha detto l'assessore Bottacin