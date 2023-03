A Verona la terza tappa del roadshow sulla finanza alternativa per la crescita delle imprese del nord-est

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Si svolgerà martedì 21 marzo a Verona, presso l'Hotel Due Torri (Piazza Sant'Anastasia - 4) dalle 17.30 alle 19 con Tommasso Baldissera Pacchetti - CEO CrowdFundMe - e Enrico Pandian - CEO Startup Gym - la seconda tappa (la prima si è svolta a Bolzano e la seconda a Padova) del roadshow dedicato al ruolo della finanza alternativa come strumento per finanziare le piccole e medie imprese, organizzato nel Nord-Est da CrowdFundMe, piattaforma di Crowdinvesting (Equity Crowdfunding, Real Estate Crowdfunding e Private Debt) quotata su Euronext Growth Milan.

Un incontro aperto a imprenditori e professionisti (promotori finanziari, asset manager e commercialisti, i quali possono ricevere i crediti formativi tramite le sezioni ODCEC - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – che hanno aderito all’iniziativa), che affronterà tematiche di stringente attualità: la finanza alternativa offre nuove possibilità rispetto ai canali bancari tradizionali e presenta numerosi vantaggi (tempistiche rapide, ottimizzazione dei costi, networking con un’ampia platea di investitori e visibilità mediatica).

L’obiettivo dell'incontro è quello di illustrare le diverse opportunità di finanziamento offerte da CrowdFundMe, ideali per sostenere la crescita delle aziende e il loro fabbisogno finanziario a sostegno delle PMI attraverso capitale di rischio, strumenti obbligazionari (minibond) o prestiti (lending). Infine verrà affrontato un caso concreto argomentato da Enrico Pandian - CEO Startup Gym, che permetterà di avere un' idea di come tutte queste informazioni tecniche vadano a tradursi nella realtà. Per partecipare all'incontro è necessario registrarsi su Eventbrite: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-roadshow-verona-564672559827.