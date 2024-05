Veronesi al 39° posto in Italia per propensione al risparmio. In Veneto fa meglio solo Belluno

I veronesi sono al 39° posto in Italia per propensione al risparmio. È quanto emerge dall'indagine a livello provinciale elaborata dal Centro Studi Guglielmo Tagliacarne, che vede Biella al primo posto con una propensione al risparmio del 15,4% dei proprio cittadini sul reddito disponibile, seguita da Vercelli (13,8%) e Asti (13,1%).

La classifica delle province per ammontare complessivo del risparmio delle famiglie vede invece in testa Milano con 11818,36 (dato in milioni di euro), al secondo posto Roma (7552,22) e Torino (5641,26).

Nel complesso, è al Nord ovest che la popolazione mostra una maggiore capacità di risparmio (10,8%), contro una media nazionale dell’8,4%, con picchi dell’11,1% in Piemonte, “tallonato” dalla Lombardia (10,8%) e dall’Emilia Romagna (10,1%), che scalza la Liguria scivolata in quarta posizione rispetto al 2019. A fare più fatica ad accantonare un piccolo gruzzoletto per il futuro sono, invece, i residenti nel Mezzogiorno, anche a motivo delle minori entrate, e nelle città metropolitane dove probabilmente pesa il maggiore costo della vita.

Stranieri e single

A riuscire a mettere da parte un po' del proprio reddito sono soprattutto i residenti nelle province con una rilevante presenza di nuclei familiari stranieri. In particolare, nelle 48 province che hanno una incidenza di famiglie composte unicamente da stranieri superiore a quella media nazionale, la propensione al risparmio si attesta al 9,1% contro il 7,5% del complesso delle altre province. Tra queste province si segnalano Modena, Cremona e Cuneo che vedono una propensione al risparmio oscillante fra l’11 e il 13%:

Altro target che sembra in grado di accantonare risorse in maniera maggiore rispetto alla media sono i single. Nelle 45 province nelle quali la quota di famiglie monocomponente supera la media nazionale la propensione al risparmio è del 9,1%, contro l’8,1% del dato nazionale. Non a caso, forse, le tre province salite sul podio per propensione al risparmio hanno tutte una quota di famiglie di single superiore alla media nazionale.

Veneto

Nella nostra regione, Verona è al secondo posto per propensione al risparmio con l'8,4%. Prima Belluno con il 9.4% che vale il 26° posto, mentre arrivano dopo Vicenza (46° con l'8%), Rovigo (47° con il 7,9%), Treviso (48° con il 7,9%) e Venezia (62° con il 7,3%).

Per quanto riguarda l'ammontare complessivo del risparmio delle famiglie, la provincia scaligera è al primo posto in regione e al 13° a livello nazionale, seguita da Padova (14°), Vicenza (15°), Treviso (17°), Venezia (21°), Belluno (72°) e Rovigo (85°).

«Se in valore assoluto le due "Capitali" del Paese, Milano e Roma, concentrano il 18,4% del risparmio del Paese, molto diversa è la situazione rapportata al reddito delle famiglie che, invece, "premia" la provincia italiana. A testimonianza di un ruolo ancora forte di queste realtà più piccole di potere alimentare anche il processo di investimenti delle imprese familiari locali». È quanto ha sottolineato Gaetano Fausto Esposito, direttore generale del Centro Studi Tagliacarne che ha aggiunto: «Tante realtà del Mezzogiorno si trovano nelle posizioni di fondo, ma occorre considerare che il reddito familiare al Sud è di circa il 32% inferiore a quello del Centro-Nord, il che si traduce anche in una necessaria maggiore propensione al consumo, in particolare di beni primari. Basti pensare che dal 2014 al 2022 l’incidenza della spesa media mensile per prodotti alimentari nel Sud è passata dal 21,7 al 23,5% sul totale degli acquisti. E questo anche in virtù di una brusca accelerazione dei prezzi di questi beni che, dopo la pandemia, sono cresciuti in misura maggiore nel Mezzogiorno rispetto al complesso del paese».