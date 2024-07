Rinnovato contratto integrativo alla Finstral, migliorie per i dipendenti

Il 3 luglio scorso, i sindacati veronesi di Femca Cisl e Uiltec Uil hanno sottoscritto l'accordo per il rinnovo del contratto integrativo aziendale al Finstral di Mazzantica (Oppeano). L'impianto contrattuale ha trovato il pieno sostegno da parte dei 190 lavoratori occupati, che si sono riuniti in assemblea sindacale lo stesso giorno.

Le novità riguardano il rafforzamento delle relazioni industriali attraverso lo sviluppo di un metodo partecipativo e di pieno coinvolgimento del sindacato e dei dipendenti sulle tematiche strategiche per lo sviluppo dell'impresa e per monitorare costantemente temi come l’andamento economico finanziario aziendale, i livelli occupazionali, gli investimenti e le iniziative in tema di salute e sicurezza nel luogo di lavoro.

Per quanto concerne la formazione, ci saranno due momenti all'anno per definire piani formativi congiunti, oltre alla possibilità da parte dei dipendenti di poter nominare il delegato alla formazione.

Anche la sicurezza sarà oggetto di migliorie, con misure e azioni nuove di coinvolgimento, sensibilizzazione e formazione delle maestranze.

L'intesa porterà anche a un miglioramento degli strumenti delle ferie e della flessibilità degli orari di lavoro, anche sotto il profilo retributivo. E importanti novità riguardano i lavoratori fragili, con gravi patologie o con invalidità superiore ai 46 punti percentuali, dove si sono previsti 24 ore annue di permessi aggiuntivi, oltre a quelli previsti dal contratto nazionale.

Altri aspetti riguardano la conferma del welfare aziendale con una maggiorazione sugli importi convertiti che può arrivare al 25%, oltre al rafforzamento dell'istituto della banca ore solidale.

Sulla reperibilità dei dipendenti è stato trovato un accordo sull'indennità. E infine sono stati ottenuti anche l'aumento di un euro al giorno per i buoni pasto e l'aumento medio annuo di 215 euro dell'indicatore chiave di prestazione delle qualità, oltre a significative migliorie sul bonus annuo per la riduzione dell'assenteismo. Tali incrementi retributivi possono portare a un premio medio tranquillamente raggiungibile, compresa la maggiorazione relativa alla conversione in welfare, di oltre 3mila euro.

«Si tratta di un importante accordo, che è arrivato dopo tre mesi serrati di trattative e che conferma Finstral tra le aziende leader non solo nel settore produttivo dove sviluppa la propria attività, ma anche nella costruzione del dialogo sindacale e sociale e di importanti intese utili a meglio tutelare i propri dipendenti - hanno commentato Massimo Meneghetti di Femca Cisl e Michele Martino di Uiltec Uil - Ciò conferma che da questo momento di stagnazione dei consumi si può uscire anche con la contrattazione e con il rinnovo dei contratti aziendali e nazionali per favorire il recupero del potere d'acquisto dei salari, ma anche innovando gli strumenti contrattuali e di welfare per creare benessere e meglio conciliare i tempi di vita con gli impegni lavorativi».