Riello Sistemi entrata nel gruppo Aft, cassa integrazione per riorganizzarsi

Martedì scorso, è stata sottoscritta l'intesa per la cassa integrazione alla Riello Sistemi di Minerbe. «Un accordo per la riorganizzazione che consentirà di supportare il processo di rilancio appena avviato e che già appare molto promettente», ha commentato l'assessore regionale al lavoro Elena Donazzan.

E proprio al rilancio industriale della Riello Sistemi è stato dedicato un incontro convocato sempre per il 12 settembre scorso dall'assessore Donazzan e coordinato dall'unità di crisi aziendali della Regione. All'incontro hanno partecipato la direzione lavoro della Regione, le rappresentanze sindacali, i rappresentanti dei lavoratori, l'associazione datoriale e i rappresentanti dell'azienda.

La Riello Sistemi di Minerbe, ditta specializzata nella produzione di macchine industriali su commessa, era entrata in crisi dopo la morte del suo presidente Andrea Riello. Dopo il concordato preventivo, nell'agosto scorso, la società è stata acquisita dalla Matilde7 tramite procedura competitiva. La società acquirente, rinominata "Riello Sistemi Digital Transfer", è interamente partecipata e controllata da Aft Group e il gruppo, ora, prevede di completare il sistema di offerta e generare con l’azienda acquisita numerose sinergie.

Dalla ripresa delle attività, dopo la pausa estiva, la nuova proprietà è stata costantemente impegnata nella definizione del piano industriale per il rilancio. E le parti sindacali hanno ribadito la loro piena disponibilità al confronto finalizzato alla definizione di un percorso condiviso.

«Parti sindacali e azienda si sono confrontati su diversi argomenti, dai principali elementi del piano industriale alle questioni riferite all’occupazione e agli ammortizzatori sociali, risolvendo alcuni dubbi e incomprensioni - ha dichiarato l'assessore Donazzan - La Regione ha agevolato il confronto tra le parti e auspica che le successive fasi del processo siano frutto di condivisione di metodi e strumenti. Monitoreremo la situazione e il prossimo incontro si riunirà nuovamente tra un mese».