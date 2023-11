Riaperta la Coin di via Cappello nella nuova veste "Excelsior"

La facciata non è ancora completata, per vederla occorrerà attendere probabilmente il mese di gennaio, ma giovedì mattina, dopo un'attesa di 7 mesi, ha riaperto lo storico negozio Coin di via Cappello a Verona.

Con una superficie totale di vendita di oltre 3600 metri quadrati, nella sua nuova veste di Coin Excelsior dà lavoro a 92 persone. Si tratta dell'insegna premium della catena di department store, che in Veneto vede un solo altro punto di questo tipo, quello di Trieste.

Gli interventi commissionati da Coin hanno interessato l’intero edificio, rinnovandolo con finiture dai toni neutri e nuovi arredi dal disegno minimal e funzionale, affiancati ad elementi dal sapore vintage per un mix dal sapore eclettico. Il risultato è un ambiente elegante e allo stesso tempo distintivo e di forte carattere in cui grande attenzione è stata data anche alle tematiche di risparmio energetico e sfruttamento di fonti rinnovabili.

È stata inoltre restaurata la terrazza con vista sulla città antica e messa norma: circa 500 metri quadrati che in un prossimo futuro dovrebbero ospitare un ristorante.

Coin Excelsior rilancia la propria offerta, sia per soddisfare i clienti più affezionati, sia per stuzzicarne di nuovi, a partire dai giovani. In attesa dell'apertura del punto ristoro, sono 5 i livelli a disposizione, dal -1 al 3, con nuovi servizi: nella courtesy lounge si può prenotare consulenze di immagine, styling, make up e interior design, conoscere meglio il brand mix accuratamente rinnovato con un’ampia selezione di marchi italiani e internazionali e scoprire alcune tra le realtà più interessanti della città di Verona.

Accessori, beauty, gioielleria, calzature, collezioni da donna e uomo, prodotti per la casa, tornano così sugli scaffali dello storico edificio, arricchito ora dalla collaborazione con Manuel Marzari e il suo atelier di pasticceria, che aprirà per la prima volta al pubblico proprio in occasione della stagione natalizia.