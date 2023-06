Investimenti, stabilizzazioni e bonus: il report di sostenibilità di Agsm-Aim

Più di 61 milioni di euro per bonus gas e elettricità, 23% dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, 96% dei collaboratori assunti a tempo indeterminato, 35% degli ordini emessi a fornitori locali. Sono questi alcuni dei principali dati del "report di sostenibilità" di Agsm-Aim del 2022, realizzato per offrire un’accurata rendicontazione dei risultati conseguiti e degli obiettivi di miglioramento che il gruppo intende perseguire, in ambito economico, sociale e ambientale.

«In un anno come il 2022, caratterizzato dagli effetti straordinari prodotti dalla crisi energetica, Agsm-Aim ha saputo perseguire i propri obiettivi di sostenibilità mettendo in primo piano l’attenzione verso i propri clienti mediante iniziative volte a mitigare il peso delle bollette. In questo sfidante scenario, il gruppo ha incrementato del 20% gli investimenti, che hanno superato i 100 milioni di euro, la maggior parte dei quali destinati al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile», ha commentato Stefano Quaglino, consigliere delegato di Agsm-Aim.

Nel 2022, Agsm-Aim ha realizzato investimenti pari a 101 milioni di euro, mirando a rafforzare la sua vocazione green e la digitalizzazione delle reti gas ed elettriche, a proseguire nel miglioramento continuo dell’offerta commerciale con l’ampliamento dei servizi smart e a migliorare la qualità del servizio offerto ai propri clienti, che superano le 850mila unità. Questi investimenti hanno consentito al gruppo di generare benefici diretti a favore dell’economia dei territori, delle filiere produttive e dell’occupazione.

Agsm-Aim ha emesso 223 milioni di euro di ordini a 3.471 fornitori, di cui il 35% locali, a testimonianza delle importanti ricadute dell’attività svolta dal gruppo.

L'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili è stata pari al 23% del totale, con una predominanza della produzione da fonte idroelettrica ed eolica che hanno, però, risentito di condizioni meteo tutt’altro che favorevoli. Grazie alla produzione da fonti rinnovabili, nel 2022 sono state evitate all’ambiente 39mila tonnellate di anidride carbonica.

La volumetria teleriscaldata è stata pari a 15,3 milioni di metri cubi consentendo di servire 140mila abitanti grazie ai 184 chilometri delle reti di teleriscaldamento di Verona e Vicenza.

Sul fronte dei servizi smart e di efficienza energetica, Agsm-Aim gestisce oltre 72mila punti luce di cui il 92% a led, tecnologia che ha permesso di risparmiare oltre 13mila tonnellate di anidride carbonica.

L'anno scorso è stato caratterizzato anche da significativi investimenti nella mobilità elettrica con il lancio di un piano che prevede, entro il 2025, l’installazione di 370 punti di ricarica nelle città di Verona e Vicenza. Nel solo territorio di Verona, nel 2022 sono stati raggiunti i 100 punti di ricarica veloce. E questo impegno si riflette anche internamente al gruppo con l’elettrificazione, entro il 2025, del parco mezzi aziendale attraverso un piano di transizione in elettrico di 270 mezzi leggeri (furgoni e autovetture). Nel solo 2022 sono entrati a far parte del parco auto 54 nuovi veicoli sostenibili. Alla loro introduzione è stata affiancata l’installazione delle infrastrutture di ricarica nelle sedi aziendali di Verona e Vicenza.

Nel corso del 2022 i contratti a tempo indeterminato sono stati oltre il 96% del totale. Nel secondo anno di vita della società è proseguita l’attenzione ai collaboratori garantendo stabilità e tutela dell’occupazione per gli oltre 2.000 dipendenti ai quali sono stati offerti corsi di aggiornamento, ampliando così la prospettiva di crescita professionale.

Di particolare valore per la comunità e il territorio, l’erogazione del "Bonus Sociale" tramite cui Agsm-Aim ha stanziato oltre 61 milioni di euro a favore di 91.758 contratti. Gli sconti sulla bolletta sono stati introdotti dal Governo e resi operativi da Arera con la collaborazione dei Comuni, per assicurare un risparmio sulla spesa alle famiglie che si trovano in particolari situazioni di disagio.

Infine, le sponsorizzazioni e liberalità erogate per finalità sociali, culturali, ambientali, sportive, musicali e per il territorio, nel corso del 2022 ammontano a 1,5 milioni di euro. Tra le principali iniziative sostenute ci sono il Tocatì, il festival delle imprese "Vicenza in Festival", "Treviso suona Jazz Festival", Fondazione Aida e il progetto "Canestro Sospeso".

Di particolare rilievo anche il sostegno alle numerose associazioni e manifestazioni sportive territoriali come Verona Swimming Team, Rangers Rugby Vicenza, l’Ultrabericus Trail, i Mastini Verona e l'Olympic Basket Verona.