Rekeep alla ricerca di risorse nel settore del cleaning a Verona: disponibili una trentina di posti di lavoro

Rekeep S.p.A., capofila del principale gruppo italiano attivo nell’integrated facility management, promuove una raccolta di candidature finalizzata alla ricerca di «addetti ai servizi di pulizia nel settore sanitario a Verona e provincia». Obbiettivo della ricerca sara? quello di «potenziare l’organico e arricchire il database di profili professionali disponibili per opportunita? attuali e future in Rekeep». In particolare, secondo quanto si apprende, sono al momento «disponibili circa 30 posizioni per Verona e provincia presso gli Ospedali Borgo Roma e Borgo Trento».

L’iniziativa e? rivolta a candidati di ogni eta?, nazionalita?, istruzione e genere, che abbiano preferibilmente maturato una precedente esperienza nella medesima posizione, che siano in grado di «svolgere in autonomia l’attivita? di pulizia presso i vari reparti, che conoscano le tecniche di pulimento e posseggano empatia ed affidabilita?». E? «indispensabile» il domicilio a Verona o nei Comuni limitrofi. Il lavoro si svolge su turni: mattina, pomeriggio e sera. I candidati valutati idonei «saranno assunti con un contratto part-time a tempo determinato, con possibilita? di proroga e finalizzato all’inserimento a tempo indeterminato». Per le figure selezionate, inoltre, sono previsti percorsi di crescita nell’ambito del Gruppo.

Per candidarsi, e? necessario inviare il proprio curriculum collegandosi al sito del Gruppo Rekeep a questo link, inviando un e-mail a selezionenord@rekeep.com, oppure chiamando il numero +39 366 6677040.