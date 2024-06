Ance Veneto denuncia «polverizzazione» delle gare d'appalto

Nei primi tre mesi di quest'anno, sono stati assegnati in provincia di Verona meno di un quinto dei lavori aggiudicati in Veneto tramite gare d'appalto. Anche se questi bandi hanno avuto valori mediamente più alti a livello regionale. È quanto emerge dal Rapporto sugli Appalti Lavori Pubblici 2024 elaborato da Ance Veneto. Un rapporto che ha evidenziato, su tutti, il fenomento della "polverizzazione delle gare", come rivelato a PadovaOggi dal presidente dell'associazione regionale dei costruttori Alessandro Gerotto: «Il 57,9% delle gare espletate ha un importo minore di 40mila euro. Percentuale che sale all’83% se si considerano le gare di importo sotto i 150mila euro. Di fatto più di 4 lavori su 5 possono essere messi a gara da stazioni appaltanti che non hanno bisogno della qualificazione. Qui possiamo pensare che incida anche il nuovo Codice dei Contratti, entrato in vigore su questo aspetto il primo gennaio di quest’anno: ha certamente rallentato le gare che hanno i processi più strutturati, di importi più consistenti e che non possono prevedere affidamenti diretti».

I dati contenuti nel rapporto di Ance Veneto mostrano un primo trimestre 2024 con un importo medio delle gare pari a 161.764 euro nel comparto dell'edilizia civile e industriale, 123.732 euro nelle opere stradali, 143.856 euro nelle opere idrauliche e di difesa del suolo e a 342.901 euro in infrastrutture e manutenzioni.

Nelle province di Belluno, Rovigo, Treviso e Vicenza, la maggior parte delle risorse è stata assegnata mediante affidamento diretto, anche nelle gare sopra i 150mila euro. E questo significa che nel Veronese c'è stata una maggiore concorrenza.

Tra le 1.298 gare che risultano aggiudicate nel primo trimestre di quest'anno, sei su 10 sono state appaltate da Comuni, seguiti dagli altri enti locali territoriali, in particolare le Ulss (22,3%), e infine le utilities (17,6%). Questa graduatoria viene però ribaltata se si osservano i valori delle gare, mediamente molto bassi quelli appaltati dai Comuni mentre risultano più alti quelli delle utilities.

Infine, territorialmente, è la provincia di Padova quella con il maggior numero di gare aggiudicate tra gennaio e marzo del 2024 (20,9%). Le province di Vicenza, Venezia, Verona e Treviso si attestano tra il 15 e il 19%. Molto bassi, invece, i numeri delle province di Rovigo e di Belluno. Venezia è però la provincia (o meglio la citta metropolitana) che ha appaltato i lavori più onerosi, seguita dalle province di Treviso e Verona.

Ma il dato che spicca agli occhi del presidente di Ance Veneto Gerotto è il 3% riferito ai lavori aggiudicati nei primi tre mesi di quest'anno con un importo superiore al milione di euro. «Di fatto in Veneto non si sta investendo in nuove opere ma si sta più che altro facendo manutenzione all’esistente - ha commentato Gerotto - Teniamo conto che anche la realizzazione di una scuola, ad esempio un asilo-nido, prevede importi quanto meno superiori al milione di euro. E visti gli effetti del cambiamento climatico, appare molto ridotta la quota di investimenti sull’assetto idrogeologico del territorio. Un segnale che considero preoccupante per il futuro perché una polverizzazione così spinta significa anche meno qualità, meno formazione e meno investimenti. E una brusca frenata del settore delle costruzioni potrebbe innescare il crollo di settori affini che ci riporterebbe indietro di decenni. Non siamo ancora in grado di quantificare il peso del Pnrr sulle gare esperite nei primi tre mesi dell’anno e di confrontarli con gli anni precedenti perché sono in corso modifiche sulle fonti pubbliche messe a disposizione. È indubbio che le risorse pubbliche non mancano e a fronte del prevedibile crollo del mercato privato, conseguente al profondo ripensamento sui bonus, potrebbero diventare sempre più importanti. Ma sono risorse che arrivano, soprattutto agli enti locali, in modi incerti, con complessità normative e finiscono per essere spesi in piccoli interventi che alimentano la frammentazione dei lavori e delle imprese. In tema di Pnrr, oltre tutto, la Finanziaria prevede dei tagli lineari ai fondi assegnati, e le città venete che sono state molto vivaci nella presentazione di progetti, rischiano di essere le più penalizzate. Cosa che contraddice l’esigenza di qualificare le aziende, di favorirne la crescita e accompagnarle verso la digitalizzazione e la sostenibilità. E da non sottovalutare il tema della trasparenza: l’equilibrio tra semplificazione e concorrenza non sembra affatto raggiunto. In queste condizioni è sempre più difficile progettare e realizzare infrastrutture: si finisce per gestire l’esistente. Il Veneto corre dei rischi gravi perché non incentivare le imprese a crescere significa che a mano a mano che l’inverno demografico avanza potremmo assistere a una vera e propria contrazione delle opportunità imprenditoriali e quindi dell’occupazione».