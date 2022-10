Cominciata raccolta delle olive nel Veronese. «Quantità in calo, ma siamo soddisfatti»

Per quantità e qualità è buona la stagione delle olive nel Veronese, anche se la Confederazione italiana degli agricoltori di Verona (Cia) prevede una produzione inferiore di circa il 30% rispetto agli standard.

Da pochi giorni ha preso il via la raccolta delle olive e il vicepresidente di Cia Mirko Sella, olivicoltore di Mezzane, ha commentato: «La quantità è minore rispetto alle annate migliori, ma veniamo da un 2021 disastroso e perciò siamo comunque contenti che si riesca a raccogliere prodotto e a garantire l'olio. I mesi siccitosi di giugno e luglio hanno causato un po’ di cascola e una minore allegagione, ma la piovosità sopra la media di agosto e le temperature fresche durante la notte hanno garantito la maturazione delle olive sulla pianta, con un prodotto sano grazie alla limitata diffusione della mosca olearia. Avremo comunque un olio più strutturato e carico di gusto. Dobbiamo, complessivamente, ritenerci soddisfatti, perché, con l’avanzare dei vigneti, gli olivi rimangono nei terreni più difficili e meno serviti dall’irrigazione. Perciò l’alternanza produttiva sarà sempre più marcata. Bisognerebbe introdurre delle misure di sostegno per mantenere gli oliveti, importanti per l’ambiente e la biodiversità, premiando le aziende virtuose che privilegiano la qualità».