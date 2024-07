Quattordicesima in arrivo per 67 mila pensionati veronesi: «Misura preziosa ma insufficiente»

Per circa 67 mila pensionate e pensionati veronesi, il 28% del totale, l’assegno previdenziale di luglio è un po’ più ricco grazie alla 14esima mensilità che fin dalla sua introduzione, nel 2007, rappresenta una conquista importante per gli ultra 64enni con pensioni basse e medio basse.

Dallo Spi Cgil Verona ricordano che la "quattordicesima nasce grazie alla mobilitazione e alla lotte del sindacato dei pensionati che ha portato all'accordo tra sindacati e governo del 2007 e fino a luglio 2016 è stata attribuita ai pensionati il cui reddito non superava una volta e mezza il trattamento minimo. Con l'accordo siglato a settembre 2016 da governo e sindacati, da luglio 2017 la somma aggiuntiva, dopo molte mobilitazioni, è incrementata del 30% per i pensionati con redditi non superiori a una volta e mezza il trattamento minimo ed estesa anche a chi ha un reddito compreso tra una volta e mezza e due volte il trattamento minimo".

Per circa 45 mila beneficiari con assegni inferiori a 1,5 volte il trattamento minimo (quest’anno corrispondente a 614,77 euro mensili) l’incremento varia dai 437 ai 655 euro, a seconda degli anni di contribuzione (fino a 15, tra 15 e 25 e oltre i 25 anni). Gli altri 22 mila, con assegni compresi fra 1,5 e 2 volte la “minima”, godranno di aumenti compresi fra 336 e 504 euro.

La misura si applica a tutte le pensioni da lavoro sia di origine dipendente (pubblico o privato) che autonomo. Nella stragrande maggioranza dei casi (il 73%) i destinatari sono donne che mediamente percepiscono importi di un terzo inferiori rispetto a quelli degli uomini.

«La 14esima va ad integrare il reddito di pensionate e pensionati che quasi sempre non arrivano a 12 mila euro l’anno lordi, con il divario che ormai abbiamo imparato a conoscere a svantaggio delle pensioni private femminili che in media “pesano” circa la metà delle corrispondenti pensioni maschili (1.569,02 euro mensili medi contro 850,18 euro) - sottolinea il Segretario generale Spi Cgil Verona Adriano Filice -. Un dramma sociale che rimane ancora sostanzialmente inascoltato. Le pensionate e i pensionati con pensioni cosi basse sono la fascia sociale più fragile che subisce la carenza di servizi sanitari e di assistenza, rinunciando anche a curarsi . Si accentua ancora di più il senso di isolamento sociale in cui si trovano a vivere tante anziane e anziani soli».

«In generale si tratta di una boccata di ossigeno di cui beneficiano anche le pensioni medio-basse fino a 15 mila euro – prosegue – una misura preziosa ma comunque insufficiente a recuperare il potere di acquisto che secondo una indagine del nostro sindacato è crollato del 33% negli ultimi 15 anni mentre il valore delle pensioni è diminuito del 5,5%. Soltanto nell’ultimo anno il carovita, attenuato per i beni energetici ma non per quelli alimentari, ha costretto pensionate e pensionati a sborsare mille euro in più del 2022 e addirittura 2.500 euro in più rispetto al 2021».

«Per questo chiediamo una ulteriore estensione della platea di beneficiari della 14sima – conclude il segretario Spi Cgil – e un impegno da parte tutte le istituzioni, ad ogni livello, a sostegno del tenore di vita di anziane e anziani riconoscendo loro i diritti di assistenza e di cura che ora molto spesso vengono negati».

Chiunque ritenga di avere i requisiti per ricevere la 14esima mensilità, ma non se la ritrova nel cedolino di luglio, viene invitato a rivolgersi agli sportelli del sindacato per valutare la relativa documentazione e l’eventuale richiesta dell’importo aggiuntivo da inviare all’Inps. Come primo orientamento sul portale www.pensionati.it, è disponibile una chat interattiva basata sull’intelligenza artificiale attraverso la quale si possono verificare in tempo reale quali sono gli attuali requisiti per ricevere la 14esima.