Regione Veneto pubblica il bando a sostegno delle imprese culturali e creative: «Intervento per un duraturo rilancio»

È online il bando per il finanziamento di interventi a sostegno delle imprese culturali, creative e dell'audiovisivo finanziato grazie al Programma Regionale Veneto FESR 2021-2027. Lo ha comunicato mercoledì 12 aprile la Regione Veneto, spiegando che «con una dotazione finanziaria di 3,5 milioni di euro, il bando ha come obiettivo quello di rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle piccole e medie imprese attive nei settori della cultura, della creatività e dell’audiovisivo».

Si tratta, viene ancora precisato dalla Regione Veneto, di imprese che producono e distribuiscono beni o servizi nell’ambito delle arti dello spettacolo, delle arti visive, del patrimonio culturale, dell’audiovisivo, dei nuovi media, della musica e dell’editoria. Il bando è peraltro aperto anche ai liberi professionisti. «Con questo bando – spiega l’assessore regionale alla cultura Cristiano Corazzari - la Regione intende valorizzare le imprese culturali e creative per un duraturo rilancio delle stesse, promuovendo interventi di sviluppo e consolidamento delle attività. L’iniziativa può contribuire al conseguimento delle priorità regionali stabilite nella Strategia di specializzazione Intelligente (S3) della Regione del Veneto 2021-2027».

Come già accennato, potranno presentare la domanda di sostegno, con una sola richiesta di contributo, sia le imprese che i liberi professionisti. La Regione spiega quindi che sarà possibile accedere al finanziamento per tutti quei progetti volti a «introdurre innovazioni rispetto al prodotto o al servizio offerto dall’impresa o che puntano ad innovare i modelli di business e i modelli organizzativi di quest’ultima per rispondere alle sfide del mercato e sostenere il vantaggio competitivo dell'impresa anche rispetto alla transizione green e digitale». Sono dunque finanziabili «innovazioni tecnologiche di prodotto o di processo, processi di ammodernamento di attrezzature tecnologiche, di impianti e di infrastrutture».

In base a quanto viene riferito dalla Regione Veneto, la spesa del progetto «deve essere compresa tra euro 15 mila euro e 285 mila euro». Il contributo, a fondo perduto, potrà essere pari al «70 per cento della spesa ammissibile rendicontata con un tetto massimo di 199.500 euro». I progetti ammessi al finanziamento dovranno essere conclusi entro il 30 settembre 2024. La domanda di sostegno deve essere compilata e presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU) della Regione. Per farlo c'è tempo fino alle ore 17 di martedì 6 giugno 2023.