Terrazza Bar di Bottega, prossima apertura all'hotel Principe di Lazise

Dopo l'ippodromo di Bath in Gran Bretagna, l'intero 39esimo piano del lussuoso hotel Bokan a Londra, il Savoia a Cortina e, da giorni, il rifugio Gorza ad Arabba, l'azienda vinicola trevigiana-veronese-senese Bottega ha deciso di continuare nel suo format retail e di dar vita, nei primi sei mesi del 2022 ad altre sei nuove Terrazze Bar, iniziando da quella dell'hotel Principe a Lazise, uno spazio che, in sordina, è stato testato anche la scorsa estate e che dal 2022 sarà ufficialmente un Bottega Terrazza Bar dove degustare prosecco, vini della Valpolicella e i migliori prodotti alimentari del Veneto.

Dopo Lazise è ormai certa l'apertura di un'altra terrazza nei monti Tatra, catena montuosa dei Carpazi, confine naturale tra Slovacchia e Polonia. Si parla anche di altri spazi nell'isola di Corfu in Grecia, a Puerto Banos, uno dei luoghi più esclusivi della spazi a due passi da Marbella e a Guernsey, arcipelago inglese nella Manica, paradiso fiscale, dove Bottega ha già aperto un Prosecco Bar, format al chiuso che ricorda le vecchie osterie venete.