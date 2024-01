Presentata a Roma Fieragricola: 820 espositori da 20 paesi esteri a Verona. Tommasi: «Momento di responsabilità e sfide»

Si è svolta nella mattina di martedì 23 gennaio a Roma all’Hotel Parco dei Principi la conferenza stampa di presentazione della 116esima edizione di Fieragricola, la rassegna internazionale di agricoltura che si svolgerà dal 31 gennaio al 3 febbraio. Nei quattro giorni di manifestazione Verona accoglierà 820 espositori provenienti dall’Italia e da 20 Paesi esteri e sarà al centro di temi quali: meccanica agricola, zootecnia, colture specializzate, energie rinnovabili, chimica verde, servizi, multifunzionalità delle imprese agricole e tecnologie hi-tech per la crescita dell’agricoltura sostenibile.

Il sindaco di Verona Damiano Tommasi, intervenuto alla presentazione, ha sottolineato: «Siamo qui per celebrare 116 anni di storie e persone che hanno lavorato e ci hanno consegnato Fieragricola, uno degli eventi di punta di calendario fieristico che ogni anno rende Verona meta da tutto il mondo. È proprio questa dimensione internazionale che rafforza il senso di responsabilità al fine di rendere la nostra città attrattiva e ricettiva per i grandi eventi. È una sfida sia in termini di accoglienza, sia per quanto riguarda le riflessioni in merito all'evoluzione del mondo dell'agricoltura, con un pensiero rivolto ai suoi lavoratori. Abbiamo davanti ai nostri occhi temi importanti quali il cambiamento dei processi di lavoro, la digitalizzazione, la transizione ecologica. Quest’ultimo ci è particolarmente caro in quanto come amministrazione abbiamo recentemente realizzato proprio un piano per la transizione ecologica e siamo il primo Comune ad averlo fatto. Il valore aggiunto di questa importante manifestazione - ha poi sottolineato Tommasi - è far convergere a Verona non solo mezzi, prodotti e aziende, ma portare un pensiero innovativo che costituisce un valore aggiunto per la nostra città».

Alla conferenza sono intervenuti anche il presidente di Veronafiere Federico Bricolo, il sottosegretario all’agricoltura, sovranità alimentare e forestazione Patrizio Giacomo La Pietra, il direttore commerciale di Veronafiere Raul Barbieri e il direttore scientifico di Fieragricola Marino Berton. Il presidente di Veronafiere Federico Bricolo ha ricordato: «Dal 1898 Fieragricola significa innovazione, progresso, spinta alla ricerca per migliorare la produttività in campo, garantire sicurezza alimentare, assicurare redditività e sviluppo alle filiere agricole e dopo 125 anni lo spirito della manifestazione è rimasto il medesimo. Oggi siamo alle prese con nuove sfide, dai cambiamenti climatici al ricambio generazionale: fra il 2010 e il 2020 in Europa siamo passati da 12 milioni a 9 milioni di aziende agricole. Inoltre, - ha evidenziato Bricolo - il bisogno di cibo sano e sicuro resta un obiettivo da conseguire su scala mondiale e il ruolo dell’Unione europea, attraverso politiche mirate di crescita, deve essere rafforzato. Anche attraverso il ruolo delle fiere, luoghi di proposta, dibattito, offerta espositiva e di scambio innanzitutto culturale e formativo, prima ancora che commerciale».

Gli appuntamenti

Di grande richiamo la parte convegnistica, con oltre 140 convegni nei quattro giorni di manifestazione (sul sito www.fieragricola.it tutti gli appuntamenti) e un filo conduttore per la 116esima edizione della rassegna internazionale di Veronafiere: l’agricoltura nel clima che cambia. La zootecnia, con tre padiglioni, si conferma regina della manifestazione, fra spinte tecnologiche - come la robotica - e valorizzazione dei reflui nella duplice direzione della fertilizzazione organica e della produzione energetica di biogas e biometano, in ottica di circolarità dell’agricoltura.

Confermati i grandi concorsi zootecnici, nel ring allestito nel padiglione 10. Fieragricola ospiterà la 22esima edizione dello European Open Holstein, Red Holstein & Jersey Show, con le migliori bovine da latte di razza Holstein, Red Holstein e Jersey; la 54esima edizione della Mostra nazionale della razza Bruna italiana e il concorso del ceppo OB- Original Brown. Riflettori accessi anche sulla didattica, grazie alla collaborazione fra Aia (Associazione italiana allevatori) e Anafibj (Associazione nazionale allevatori razza frisona italiana, bruna e jersey) e gli istituti tecnici agrari italiani.

L’agricoltura del futuro con «Fieragricola Tech». Focus su innovazione e digitale al padiglione 11 con il «Fieragricola Tech», dedicato all’agricoltura digitale, ai sistemi per l’irrigazione smart, alle energie rinnovabili, agli strumenti di biosolutions per la protezione del suolo in ottica rigenerativa. Fieragricola, inoltre, sarà l’occasione per la consegna di prestigiosi premi, assegnati da alcune delle case editrici che da decenni raccontano la storia, l’evoluzione e le prospettive dell’agricoltura. A Verona saranno infatti consegnati il "Premio Innovazione" dell’Informatore Agrario per le categorie meccanica agricola, prodotti fitosanitari e fertilizzanti, zootecnia, energie rinnovabili, start up e nuove tecnologie; i premi "Allevatore dell’anno 2023" nelle categorie bovine da latte, bovini da carne, suini; "Il contoterzista dell’anno 2023" per le categorie giovani, diversificazione, innovazione, precision farming, donne.