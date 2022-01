Povertà lavorativa, redditi bassi per un dipendente veronese su sei

Per una fetta sempre più grande di veronesi, il lavoro non è più una condizione sufficiente a tenere la testa fuori dallo stato di indigenza. Una elaborazione del Caaf Cgil di Verona sulle dichiarazioni dei redditi compilate dimostra infatti che un lavoratore dipendente veronese su sei (1 su 5 se donna o giovane under 35) vive con un reddito annuo inferiore al 60% della mediana nazionale, fissata in 11.500 euro, e pertanto è tecnicamente in condizioni di povertà lavorativa.

Il reddito medio annuo di questi lavoratori più poveri è di appena 7.146 euro. Il dato veronese si presenta in linea con quello Veneto risultante dalla analoga elaborazione dei Caaf Cgil regionali, ma anche con il dato nazionale.

Che a questa condizione di basso reddito corrisponda poi una condizione di effettiva indigenza dipende anche da altri fattori, in primis la condizione familiare. Non hanno probabilmente il problema di come sbarcare il lunario gli studenti-lavoratori che vivono con la famiglia di origine o il coniuge che sceglie liberamente il part time per seguire meglio i figli. Tuttavia la povertà lavorativa è certamente una precondizione della povertà sociale, e la grande diffusione dei contratti a termine (accentuata dalla ripresa post Covid in cui sono a termine l’83% delle nuove assunzioni) e la grande consistenza del part-time, pari a quasi un terzo delle nuove assunzioni, fanno ritenere che questi dati siano indicativi di una condizione di effettiva tensione e sofferenza sociale.

A riprova, l’indagine di Cgil mostra come il lavoro povero non si distribuisca equamente tra i diversi settori dell’economia veronese: dilaga nel terziario, dove sono "poveri" il 43% dei lavoratori, ed è fortemente presente nel settore agricolo (19%) e in quello delle telecomunicazioni (16%). Anche il 37% dei lavoratori somministrati sono "poveri". Molto meno coinvolti dal fenomeno (sotto al 10%) il settore bancario e assicurativo, la metalmeccanica, la scuola, l'edilizia e il settore dei trasporti e della logistica.

«I lavoratori poveri sono spesso lavoratori discontinui impiegati in settori a basso tasso di innovazione che fanno del costo del lavoro il principale elemento di competitività - ha commentato Stefano Facci, segretario generale Cgil Verona - La povertà lavorativa va contrastata con politiche che sappiano contemperare le esigenze di flessibilità della imprese con i bisogni di sicurezza sociale dei lavoratori e delle lavoratrici, ma anche imprimendo una svolta alle dinamiche ai salari che in Italia, a differenza del resto d’Europa, sono stagnanti da decenni. Le retribuzioni vengono oggi ulteriormente falcidiate dall'aumento delle bollette sulle quali non è ancora chiaro l'effetto promesso dai provvedimenti del Governo, e ancora di più dall'aumento dell'inflazione che riduce inesorabilmente il potere d'acquisto di tutte le retribuzioni. La tendenza all’impoverimento si può invertire se c’è la volontà di orientare alla qualità le produzioni e il lavoro, come dimostra l’esperienza di molte aziende veronesi e come richiesto dallo stesso Pnrr con i suoi accenti su digitalizzazione, riconversione ecologica, riduzione del divario di genere, sicurezza sul lavoro».