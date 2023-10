Verona prima in Veneto per posti di lavoro scoperti: sono oltre 45 mila

Il Veneto rischia di dover fare i conti con oltre 200 mila posti di lavoro scoperti. Da qualche anno infatti, anche nella nostra regione, sia gli imprenditori privati sia la pubblica amministrazione, in particolar modo nei settori della scuola e della sanità, denunciano grosse difficoltà nel reperire personale qualificato e non.

Sulla base dei dati che emergono dalla periodica indagine Excelsior condotta presso gli imprenditori dall’Unioncamere-Anpal, l'ufficio studi della Cgia ha potuto constatare che nel 2022 il 45,4% delle aziende venete ha denunciato grosse difficoltà di reperimento delle persone da assumere: perché non si trovano candidati o perché quelli che si sono presentati al colloquio non disponevano dei requisiti richiesti. In termini assoluti si stima che i posti scoperti potrebbero essere poco più di 228mila.

A livello locale è stata Verona a presentare il numero più elevato di neo assunti difficilmente reperibili. La provincia scaligera ne ha contati 45.700. Seguono Padova con 41.590 (46,8%), Venezia con 40.890 (43,8%), Vicenza con 40.480 (47,7%), Treviso con 37.820 (46,5%), Belluno con 11.400 (44,7%) e Rovigo con 10.290 (46,6%).

Nonostante il rallentamento dell’economia in corso, sono tantissimi i casi in cui le aziende venete sono costrette a rinunciare ad una quota importante di ordinativi, poiché non hanno le risorse umane sufficienti per far fronte a queste nuove commesse. Il risultato di questa situazione consegna un quadro preoccupante: tante imprese non potendo incrementare l’attività produttiva, non possono crescere dimensionalmente e creare nuova ricchezza da distribuire. Le cinque professioni di più difficile reperimento sono cuochi, camerieri, addetti alle pulizie, commessi e magazzinieri.