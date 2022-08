Poste Italiane: a Verona 55 assunzioni stabili in sei mesi

Poste Italiane, secondo ciò che riferisce l'Ansa, nei primi sei mesi del 2022 avrebbe assunto in forma stabile in Veneto 405 persone, tra cui 332 portalettere. A comunicarlo sarebbe stata la stessa azienda aggiungendo che, tra questi ultimi profili professionali, quelli integrati a tempo indeterminato in provincia di Padova sono 71, 65 a Vicenza, 60 a Venezia, 57 a Treviso, 55 a Verona e 24 a Belluno.

L'obiettivo dichiarato di Poste Italiane, viene quindi aggiunto, sarebbe quello di «trasformare la figura del portalettere da operatore incentrato sulla corrispondenza tradizionale a primario player del crescente mercato dei pacchi e leader nel segmento B2c».