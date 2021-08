Pinot noir di Giannitessari tra i migliori vini dell’estate 2021 secondo il Times

Jane MacQuitty include il Pinot Noir di Giannitessari nella selezione dei migliori vini per l’estate 2021 redatta per The Times. La critica e scrittrice è una delle firme di riferimento in ambito enologico del quotidiano inglese, insignita nel 2020 dell'onorificenza Mbe, tra le più importanti del Regno Unito, destinata a coloro che danno lustro alla nazione in ambito professionale. Si tratta, nello specifico, di una raccolta di cento etichette a livello mondiale, divise per tipologie e fasce di prezzo, con un occhio di riguardo agli abbinamenti gastronomici. MacQuitty, infatti, considera diverse occasioni e contesti di assaggio, che durante la bella stagione si moltiplicano tra momenti conviviali e distensivi, a casa o in vacanza.

Il Pinot Noir 2019 è definito dalla wine critic “una cannonata”, l’unico rosso italiano della propria categoria: il suo frutto vivace, pieno e speziato, sulle note di ciliegia e fragola, si presta a essere gustato anche fresco, perfetto accompagnato da un tagliere di salumi.

«Siamo orgogliosi e felici di questa menzione. Il nostro Pinot Noir è un vino lavorato nel dettaglio, scolpito con devozione e cura alla ricerca dell’armonia perfetta - dichiara Gianni Tessari, titolare dell’azienda di Roncà - Produrlo richiede la stessa maestria di uno scultore, tanto scrupoloso quanto creativo, in virtù di un vitigno che esige molto ma che alla fine restituisce altrettanto. Il risultato è un vino equilibrato, elegante e versatile».

Il Pinot Noir di Giannitessari è un Veneto Rosso Igt che nasce da uve prodotte a Roncà, in Val d’Alpone, e allevate a spalliera Guyot. Dopo la vendemmia manuale in cassetta, le uve fermentano in acciaio per circa dieci giorni e affinano in botti di rovere da 40 hl per sei mesi. È di media struttura, al gusto è morbido, leggermente tannico e con una buona sapidità.