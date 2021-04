In occasione della Festa del Lavoro, tornano i picnic sui prati degli agriturismi

Al via un fine settimana all'aria aperta per i veronesi che, in occasione della Festa del Lavoro, potranno organizzare picnic sui prati degli agriturismi di Coldiretti Verona.

Dopo lo stop per l'emergenza Covid, torna dunque la possibilità di trascorrere del tempo nella natura grazie alle aziende agrituristiche di Terranostra e ai mercati di Campagna Amica che promuovono il cestino a chilometro zero. Spuntini, merende contadine, tutto l'occorrente per scegliere il menù più adatto da gustare in famiglia e in modo rispettoso per l'ambiente.

L'appuntamento, per chi vuole organizzare la propria agri-scampagnata con pranzi al sacco, è per questo weekend. Con gli agricoltori e gli allevatori della Coldiretti sarà possibile scegliere il giusto abbinamento con l'ampia gamma di formaggi, insaccati e scoprire i segreti della grigliata, valorizzando tagli meno conosciuti che salvano tasche e palato. E sarà anche possibile apprendere come cucinare pratici piatti da consumarsi sul posto.