Elcograf, piano di salvataggio a rischio senza fondi per i prepensionamenti

Il piano di salvataggio della Elcograf rischia di non andare in porto a causa dell'esaurimento dei fondi Inps necessari per coprire i prepensionamenti previsti. Ed il malessere torna a serpeggiare tra tutti i lavoratori, come segnalato da Alberto Pietropoli, segretario provinciale Ugl Chimici e Carta e Stampa di Verona.

Il 23 ottobre scorso, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato che per gli stabilimenti lombardi di Elcograf verranno soddisfatte solo la metà delle richieste d'accesso al prepensionamento. Su 40 richieste, 20 non saranno soddisfatte e non saranno soddisfatte neanche quelle che potrebbe essere fatte in deroga entro la fine dell'anno. E questo perché non ci sono abbastanza fondi dell'Inps. Una doccia fredda non solo per i lavoratori che speravano di ottenere il prepensionamento, ma anche per tutti gli altri che a questo punto vedrebbero sfumare i piani di riorganizzazione aziendali, con il rischio di perdere il posto. Rischio che non riguarda solo i dipendenti lombardi, con la sospensione delle attività o delle riorganizzazioni degli stabilimenti bergamaschi, ma coinvolge anche lo storico stabilimento di Verona, il cui piano di riorganizzazione senza prepensionamenti potrebbe portare a 85 esuberi.

«Dopo tutti gli sforzi fatti in questi anni e che stiamo ancora facendo in un settore come quello della grafica editoriale in ginocchio da oltre dieci anni, mai avremo pensato di ritrovarci a dover combattere per completare un piano di salvataggio per evitare esuberi strutturali e licenziamenti collettivi di settore - ha commentato Pietropoli - Stiamo coinvolgendo la politica, soprattutto quella veronese, che tanto si è spesa in questi anni sulla "vertenza ex Mondadori". Il lavoro non è ancora finito. Infatti, nonostante una prevista riforma sul Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria, auspichiamo un intervento nella legge di bilancio 2024 che completi le misure a vantaggio anche della categoria dei poligrafici».