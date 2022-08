Piano di formazione in Elcograf per coprire le figure professionali mancanti

Primi passi per un piano formativo con cui coprire la mancanza di specifiche figure professionali all'interno di Elcograf. Una mancanza evidenziata dai sindacati e constatata anche ieri, 22 agosto, nell'incontro avuto tra il direttore delle risorse umane Maurizio Vercelli Dequarti e i membri della rappresentanza sindacale unitaria (Rsu) dell'azienda.

Una riunione, quella di ieri, incentrata proprio sul piano di formazione, ma che è stata anticipata da alcune comunicazioni del direttore Vercelli Dequarti. Ai lavoratori è stato riferito che non è stata confermata la commessa con Electa. Una mancata conferma arrivata nella fase di primo rinnovo del contratto con la Arnoldo Mondadori Editore e ancor prima della decisione di spostare due impianti di piegatura dallo stabilimento di Verona a quello di Bergamo.

Più positive, invece, le novità sul piano di formazione. Un piano voluto per attuare entro la fine del prossimo anno un ricambio generazionale all'interno di Elcograf capace di migliorare le prospettive future dello stabilimento veronese. Nei prossimi giorni ci saranno nuovi incontro tra l Rsu ed il responsabile dei reparti produttivi Nicola Vincenzi. Questi incontri serviranno per dare seguito a quel piano, in parte già avviato, per completare la formazione del personale dipendente e per avviare l'addestramento specifico del personale somministrato. Una formazione interna che partirà dal reparto Stampa Offset e che poi proseguirà in tutte le aree dello stabilimento.