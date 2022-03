Chef Perbellini, il laboratorio di pasticceria cresce e diventa anche caffetteria

Un nuovo punto vendita e una caffetteria per le prime colazioni, arricchiscono ora il laboratorio di pasticceria di Giancarlo Perbellini, inaugurato sette mesi fa a San Giovanni Lupatoto.

Caffè, capuccini, risini, biscotti e tutte le delizie di pasticceria realizzate in produzione, saranno a disposizione dei clienti, così come le confezioni famiglia dei lievitati sfusi a firma Xbe, le colombe e le uova di Pasqua artigianali create dallo chef. A breve inoltre gli appassionati della ricetta "Millefoglie" potranno produrla a casa con il kit provvisto degli ingredienti.

Ad amministrare il laboratorio, il punto vendita e la caffetteria è Eugenio Cavallaro, già socio della pasticceria di via Catullo a Verona, X Dolce Locanda. Il personale è aumentato dall’apertura del laboratorio, passando da 7 a 11 dipendenti, con una squadra in maggioranza al femminile. A capo della produzione troviamo Claudia Cesaretti, Rachele Virga e Giulia Zenatti. In un momento di grande difficoltà e incertezza, Giancarlo Perbellini ha dato la possibilità a giovani professionisti e professioniste di poter lavorare in un ambito di eccellenza.

L’apertura del laboratorio di 600 metri quadrati e del nuovo spaccio caffetteria è un’attività su cui lo chef sta puntando con grande slancio e con importanti investimenti e che gli ha consentito di rispondere a una richiesta in forte crescita a livello nazionale. Dallo scorso autunno Giancarlo Perbellini ha raddoppiato la produzione di dolci e lievitati destinati non solo a tutti i locali della sua galassia enogastronomica, ma anche ai privati e alle gastronomie di fascia premium. Come per il Natale, la produzione dei lievitati concentrata sul periodo pasquale è di 300 pezzi al giorno. E l’intenzione è quella di far crescere ulteriormente i numeri nei prossimi mesi, anche in vista di un nuovo importante progetto nazionale che coinvolgerà lo chef dopo l’estate.