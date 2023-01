Gruppo Pedrollo acquisisce maggioranza della spagnola Bombas Saci

La Pedrollo Group di San Bonifacio ha acquisito una partecipazione di maggioranza nella spagnola Bombas Saci ("Saci Pumps"), società specializzata nella progettazione, produzione e distribuzione di pompe per piscine.

Translink Corporate Finance ha agito in qualità di advisor esclusivo di Pedrollo Group per l’operazione tramite un gruppo guidato da David Strempel e Jeh Patel, per Translink Italia, insieme a Oscar Llaudet e Sergi Bernat per Translink Spagna.

La combinazione societaria derivante dalla nuova acquisizione e il forte percorso di crescita organica proiettano il gruppo Pedrollo verso un fatturato prospettico superiore a 420 milioni di euro con oltre 3 milioni di elettropompe vendute. Ad oggi, Pedrollo può contare su una presenza estesa a livello globale, con esportazioni in oltre 160 paesi e 12 filiali commerciali, che rappresenteranno un grande vantaggio per Saci Pumps.

Gli attuali co-amministratori di Saci Pumps, Francisco Casellas Solá e David Ferre Ferrer, hanno mantenuto le loro partecipazioni in azienda e continueranno a guidarne la gestione operativa consolidando così la crescita della società all'interno di Pedrollo Group.

L'acquisizione rafforzerà la penetrazione del gruppo Pedrollo nel mercato iberico e amplierà significativamente la gamma di pompe per piscine offerte ai clienti di tutto il mondo. Particolarmente significativo sarà il ruolo di Superior Pump, la società statunitense acquisita nel 2020 da Pedrollo nel facilitare l'espansione di Saci Pumps nel più grande mercato mondiale delle pompe per piscine.

Giulio Pedrollo, amministratore delegato di Pedrollo Group, ha dichiarato: «Sono lieto di dare il benvenuto a Saci Pumps nel gruppo che, così, rafforza ulteriormente la propria strategia di internazionalizzazione. Insieme saremo in grado di sfruttare le capacità produttive e di innovazione del gruppo nonché di offrire la nostra presenza capillare per rafforzare Saci Pumps sul mercato globale, in particolare negli Stati Uniti. Al contempo rafforzeremo la posizione di mercato del gruppo in Spagna, grazie alla sua rete di servizi e alla struttura logistica».