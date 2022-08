Passaggio generazionale, Casartigiani Verona a disposizione delle aziende per guidarle

Per passaggio generazionale si intende quel processo di trasmissione o di cessione dell’impresa, realizzato attraverso diversi atti giuridici, a favore di familiari o eredi, ma anche dal titolare o proprietario storico ai propri dipendenti, collaboratori o a nuovi proprietari.

Secondo uno studio proposto da Unioncamere (2022), il 43 % degli imprenditori iscritti alle Camere di Commercio supera i 60 anni, quindi nei prossimi 10 anni il numero di imprese a dover affrontare il passaggio sarà il 40% del totale; entro 5 anni dal passaggio dalla prima alla seconda generazione due aziende su tre scompaiono, per il 30% delle aziende il passaggio generazionale stesso coincide con la fine della realtà aziendale e nel 10 % dei casi, la causa della fine aziendale è dovuta alla sua mancata pianificazione e gestione con il giusto tempismo. Secondo dati ISTAT, la programmazione della successione è consapevolmente affrontata dopo i 60 anni di età dell’imprenditore, il che comporta che quando i neo-imprenditori assumono il controllo dell’azienda si trovino già in età avanzata.

«Al contrario – sottolinea Caterina Balasso, Responsabile dell’Ufficio Servizi alle Imprese di Casartigiani Verona - i passaggi generazionali di successo sono quelli attivati quando l’imprenditore è nel pieno delle sue forze. In particolare, perché un buon passaggio comporta il graduale trasferimento da una generazione all’altra non solo della proprietà ma anche e soprattutto del patrimonio di competenze e relazioni acquisite in molti anni di attività».

Nelle Piccole e medie imprese di qualunque comparto, il passaggio si rivela spesso più complicato del previsto, perché oltre alla ricerca dello strumento giuridico ideale per realizzare la trasmissione (patto di famiglia, donazione di impresa ecc.) e del regime fiscale più adeguato, la situazione è complicata molto spesso da implicazioni di ordine psicologico e affettivo.

«Ci teniamo molto – continua la Balasso – non solo ad accompagnare il capo famiglia/imprenditore e i possibili futuri titolari nel percorso che porterà a formalizzare i nuovi assetti organizzativi e gestionali, ma soprattutto a costruire con le due generazioni un percorso condiviso per definire ruoli, prerogative, aspirazioni. Specialmente nelle aziende di tipo familiare è fondamentale indagare per tempo il reale allineamento tra attese della vecchia generazione e le aspirazioni della nuova, non è raro infatti che i giovani abbiano altri programmi rispetto al proprio futuro, ma che la sovrapposizione tra famiglia e impresa sia talmente profonda da rivelare le loro vere intenzioni solo a giochi fatti, con il rischio evidente che la nuova realtà aziendale non sopravviva al passaggio».

Negli ultimi anni, stiamo proponendo alle aziende in “età da passaggio” non solo percorsi di consulenza giuridica, amministrativa e fiscale, ma anche di formazione volti a sostenere e promuovere momenti di riflessione condivisi sia dai titolari che dalle giovani leve individuate dalla proprietà. Utili i laboratori per innovare il modello di business, ma anche quelli per costruire un nuovo servizio o un nuovo prodotto che tenga conto dell’esperienza dei titolari-fondatori nonché delle idee, delle competenze e dei progetti dei giovani. Molte sono le opportunità per finanziare il passaggio, attraverso i fondi interprofessionali o progetti regionali, i percorsi possono arrivare ad essere totalmente gratuiti o a costi irrisori.

Casartigiani Verona è quindi a disposizione delle aziende veronesi per guidare il loro passaggio generazionale, trovando la giusta sintesi tra passato, presente e futuro.