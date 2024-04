È nata ufficialmente la nuova partnership tra Gardaland e il gruppo Diadora

Gardaland, il Parco divertimenti italiano per eccellenza, e Utility, brand del gruppo Diadora, leader da oltre 25 anni nelle calzature e abbigliamento da lavoro grazie alle continue innovazioni tecnologiche, agli elevati standard qualitativi e ad una forte impronta sportiva, hanno comunicato di aver siglato un’importante partnership per lo sviluppo ed il lancio delle nuove divise dei dipendenti del Resort, per «un look moderno e deciso e che non rinuncia al comfort e alla sicurezza».

Questa collaborazione rappresenta l'unione di due marchi leader nei rispettivi settori: Gardaland per spettacolo e intrattenimento, Utility Diadora per sicurezza e benessere dei lavoratori e delle lavoratrici, che hanno collaborato per creare divise che riflettono l'energia e la professionalità delle risorse umane impiegate nel Resort. «Il nuovo stile delle divise - viene spiegato in una nota - (un set di polo, felpe e pantaloni per le centinaia di addetti ai lavori del parco) fonde elementi iconici di Gardaland, contribuendo a creare un'esperienza visiva coerente per gli ospiti, e il gusto estetico, sportivo e la tecnicità di Utility Diadora. Inoltre, i materiali di alta qualità garantiscono durabilità nel tempo, protezione e versatilità, adattandosi alle esigenze di ciascun dipendente e al lavoro svolto all’interno del Resort nelle diverse stagioni».

La presentazione ufficiale delle nuove divise è avvenuta il 23 marzo, quando i dipendenti di Gardaland Resort hanno potuto accogliere nuovamente gli ospiti all’interno del Parco, pronti per una nuova ed emozionante stagione di divertimento, con in programma, il prossimo giugno, anche l’inaugurazione di una nuova e avventurosa attrazione. La direttrice operativa di Gardaland Alessandra Zanoni ha commentato così la partnership: «Siamo entusiasti di collaborare con Utility Diadora per le nostre nuove divise. La loro reputazione nel settore dell'abbigliamento da lavoro è sinonimo di qualità, e siamo certi che questa partnership aggiungerà un ulteriore tocco di stile e funzionalità alle divise dei nostri dipendenti».

Anche la direttrice marketing e comunicazione di Utility Diadora Romina Zanchetta ha espresso il suo entusiasmo per la collaborazione: «Gardaland e Utility sono due grandi realtà che si incontrano in nome dell’eccellenza italiana per un assioma perfetto: non c’è divertimento senza sicurezza! Questa partnership ci permette di poter veicolare anche in un luogo di divertimenti, il design e la tecnicità dei capi Utility in quanto forniamo agli addetti al parco divise che garantiscono protezione e libertà nei movimenti».