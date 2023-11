Fassa Bortolo protagonista della Transizione Ecologica

Il tour di Legambiente volto a valorizzare le aziende partner che adottano le best practice sul fronte della sostenibilità, ha appena fatto tappa presso la sede direzionale di Fassa Bortolo, il centro Ricerca & Sviluppo di Spresiano (TV) e lo stabilimento di Ceraino (VR).

La partnership strategica e ormai consolidata nel tempo con Legambiente rafforza ancora una volta l’impegno assunto da Fassa Bortolo nell’ampliare e sollecitare il dialogo sui temi del rispetto per l’ambiente e allo stesso tempo per l’uomo, in un’ottica di miglioramento continuo. La crescita di Fassa Bortolo non è solo il risultato di un progetto economico, ma si riflette anche nel benessere dei suoi dipendenti, delle loro famiglie e più in generale di tutta la filiera dell'edilizia. La politica di sostenibilità e tutti i processi aziendali sono orientati a preservare quel benessere che significa anche vivere in un ambiente sano.

E i numeri dei bilanci del Gruppo confermano il modo di agire dell’impresa. Un modello responsabile e volto ad essere in modo continuativo un importante riferimento del settore.

L’ultimo bilancio consolidato e di esercizio 2022 certificati dalla società PWC confermano la posizione di primo piano dell’Azienda nel mercato dei materiali da costruzione. Nel corso del 2022, infatti, Fassa Bortolo ha registrato una crescita solida in tutti i settori. Il fatturato è aumentato del 27% rispetto all'anno precedente, sfiorando quota 660 milioni di euro e con un EBITDA del 18%. Questo risultato è stato ottenuto grazie alla costante attenzione alla qualità dei prodotti, all'eccellenza del servizio offerto e alla fiducia dei nostri clienti.

Fassa Bortolo rafforza costantemente gli investimenti in ricerca e sviluppo, portando avanti la mission di offrire soluzioni innovative che soddisfino le esigenze di un mercato in continua evoluzione.

L’Azienda si impegna ad essere sempre aperta e chiara riguardo la gestione e i risultati conseguiti. Inoltre, il Bilancio finanziario del 2022 è stato accompagnato dal Bilancio di Sostenibilità, giunto alla 2° edizione e anch’esso certificato dalla società di revisione PWC.

Fassa Bortolo è da sempre impegnata a operare in modo responsabile dal punto di vista sociale e di salvaguardia del territorio in cui opera. Nel 2022, sono state implementate ulteriormente le politiche aziendali per ridurre l'impatto ambientale delle attività, promuovendo l'utilizzo di materiali eco-compatibili e pratiche sostenibili.

Anche in ambito sociale l’Azienda è sempre attenta ai bisogni delle persone con continue iniziative di welfare. Solo alcuni esempi sono l’apertura ad un orario flessibile che aiuti le mamme nei primi anni dalla nascita dei figli, la convenzione siglata con gli asili parrocchiali del comune di Spresiano, dove si trova la sede direzionale e dove sono assunte la quasi totalità delle donne, e i vari contributi erogati a tutti i collaboratori del Gruppo per attenuare l’impatto del caro inflazione.

Fassa Bortolo crede fermamente nell'importanza della sostenibilità ambientale e sociale e lo certifica l’adozione dei criteri ESG.

Guardando avanti, l’Azienda è pronta ad affrontare nuove sfide e opportunità. Con determinazione lavora per consolidare il posizionamento, puntando sulla qualità, sull'innovazione e sulla soddisfazione del cliente. Fassa Bortolo continuerà ad investire nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni all'avanguardia, mantenendo l’impegno per la sostenibilità e la responsabilità sociale. Ne sono esempio i due nuovi impianti di produzione della calce, materia prima che rappresenta da sempre il DNA dell’Azienda e settore oggi guidato da Manuela Fassa. I due siti saranno realizzati entro il 2025: un intervento è in programma nello stabilimento di Schio (VI), dove sarà raddoppiata non solo la capacità produttiva grazie alla creazione di un nuovo forno, ma anche il sistema di stoccaggio delle materie prime e del prodotto finito. L’altro importante intervento sarà nell’attuale impianto produttivo di premiscelati di Artena (RM), dove saranno costruiti ex novo due forni di produzione della calce. Come tutti gli altri stabilimenti di calce Fassa Bortolo e in linea con la vision aziendale, anche i nuovi forni saranno alimentati a biomassa, nell’ottica di produrre a basso impatto ambientale.

La solidità aziendale è un elemento fondamentale per garantire la crescita e la capacità di investire in nuove opportunità.

Attualmente il Gruppo Fassa è presente con 18 stabilimenti produttivi e 9 filiali commerciali in Europa e uno stabilimento in Brasile, a Belo Horizonte, con un organico di oltre 1.700 collaboratori comprendente dipendenti e forza vendita.