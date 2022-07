Paluani acquisita da Sperlari, il gruppo di Cremona rileva l'azienda di Dossobuono

L'azienda veronese Paluani sarà rilevata dalla Sperlari. Il gruppo dolciario di Cremona, come riportato dell'European Food Agency, è stato l'unico a presentare un'offerta per acquisire il ramo d'azienda della ditta di Dossobuono.

Il bilancio della Paluani, azienda finora di proprietà della famiglia Campedelli, è stato disastrato dal tracollo del Chievo Verona di un anno fa e l'impresa è in concordato preventivo dall'ottobre scorso. Alle 12 di ieri, 11 luglio, scadevano i termini per la presentazione di offerte per acquisire la ditta nota per i suoi pandori e l'unica a presentarsi alla cancelleria fallimentare del Tribunale di Verona è stata Sperlari, la quale ha quindi potuto rilevale Paluani per 7,6 milioni di euro.

L'acquisizione si concretizzerà attraverso un società veicolo creata da Sperlari, gruppo controllato dai tedeschi di Katjes International Gmbh. Sarà questa società a rilevare Paluani, aggiungendo anche 400mila euro circa, che è il valore del magazzino. L'accordo include anche l'assunzione da parte dell'acquirente di 48 dipendenti della Paluani, i quali in questo momento sono in cassa integrazione straordinaria fino a fine agosto.