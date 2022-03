Paluani, colombe in produzione ma la salvezza potrebbe arrivare da Sperlari

Manca meno di un mese ad una Pasqua che potrebbe essere di resurrezione per Paluani. Nell'azienda dolciaria veronese sono in produzione le colombe che saranno vendute per le prossime festività, ma il lavoro più importante non si sta compiendo nello stabilimento di Dossobuono. Dall'ottobre scorso, infatti, la Paluani è in concordato preventivo per problemi di bilancio generati dall'emergenza coronavirus e dal tracollo del Chievo Verona. Il 22 febbraio scorso scadeva il termine per la presentazione di un piano di concordato in tribunale a Verona. Termine che è stato spostato di due mesi e che questa volta potrebbe essere rispettato. Entro il 22 aprile prossimo, quindi, la Paluani potrebbe essere salvata.

Il nome del salvatore dell'azienda scaligera lo ha fatto trapelare Matteo Sorio sul Corriere di Verona ed è quella della Sperlari. La ditta cremonese, controllata dai tedeschi di Katjes International Gmbh, già dallo scorso gennaio si è interessata alla Paluani e nel giro di un mese potrebbe ora rilevarne le azioni, diventandone la nuova proprietaria.