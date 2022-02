Paluani, è partita la produzione della campagna pasquale 2022

«È iniziata martedì scorso la piena produzione della campagna pasquale che vedrà protagonista la nostra nuova linea di colombe Gran Velo». L'annuncio arriva da Gianluca Cazzulo, direttore commerciale di Paluani, con una nota diffusa nella quale non vengono fornite informazioni sul numero di lavoratori tornati al loro posto e su quello degli stagionali impiegati.



L'azienda dolciaria con sede a Dossobuono aveva subito il colpo inflitto dalle conseguenze della pandemia di Covid-19 e dal tracollo della società di calcio Chievo Verona , di cui era proprietaria per oltre l'80%, che alla fine del mese di ottobre 2021 l'avevano portata a depositare la domanda di concordato preventivo al Tribunale di Verona, che l'ha accolta nominando due commissari giudiziali e dando come scadenza il 22 febbraio 2022. Entro quella data dovrà essere presentato il piano che tenga considerato il proseguimento della produzione e il rientro dai debiti contratti.Paluani punta sulla nuova linea per rilanciarsi, in attesa di pianificare il futuro dell'azienda, da cui dipendono numerosi lavoratori: «Questo ci permetterà di portare qualità e valore a tutta la filiera distributiva ma specialmente ai nostri consumatori che avranno la possibilità di festeggiare la Pasqua con una colomba particolarmente soffice e delicata. Le colombe Gran Velo saranno proposte in una nuova ed elegante confezione da pasticceria impreziosita dall’oro a caldo».