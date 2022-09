Paluani, partita la produzione per Natale. Previsto fatturato in crescita del 20%

Paluani, storica azienda dolciaria veronese entrata da poco a far parte del gruppo Sperlari, ha dato ufficialmente il via alla produzione per il Natale 2022. E le stime in termini di fatturato sono già molto positive: +20% rispetto al 2021.

L'azienda punta sui valori che l'accompagnano da più di 100 anni: l'arte dolciaria dei suoi maestri pasticceri, la trasmissione nel tempo da una generazione all'altra di consuetudini e di valori antichi e un tocco di modernità per incontrare il gusto delle nuove generazioni.

E per il suo 101esimo Natale, Paluani ancora una volta porterà sulle tavole italiane la sua qualità, frutto di attenzione e fedeltà alle ricette di una volta. Elementi che si concretizzano nella linea Gran Velo, caratterizzata da una ricetta esclusiva ed unica, pensata e realizzata dai maestri pasticceri Paluani. In questa linea, la novità del 2022 è il Panettone Gran Velo farcito con gocce di caramello salato e glassato al cacao. Un prodotto costudito in un astuccio con rilievi oro a caldo, elegante nella sua semplicità. La novità si aggiunge alle referenze già presenti nella linea: il Pandoro di Verona Gran Velo; il Panettone Gran Velo senza canditi e con morbida uvetta, glassato e ricoperto con mandorle tostate; il Pandoro Gran Velo con maxi-pepite di cioccolato extra fondente. Alla base di queste ricette, ci sono ingredienti selezionati: latte fresco italiano, uova di galline italiane allevate a terra e burro naturale.

Inoltre, prosegue la collaborazione con i partner. Anche per questo Natale, Paluani ha la licenza targata Warner Bros "Harry Potter Christmas in the Wizarding World". La novità sarà il Pandoro di Harry Potter: la soffice pasta del pandoro ricoperta di cioccolato al latte e granella di zucchero, decorata con un medaglione di cioccolato al latte con il marchio di una delle quattro casate di Hogwarts.

E per il secondo anno consecutivo, ci sarà il Calendario dell’Avvento del maghetto più famoso del mondo con il cioccolato Paluani. Per 25 giorni, 25 cioccolatini al latte diversi per rappresentare i protagonisti, gli oggetti magici e i diversi personaggi della saga.