Paluani salvata dalla holding di Francesco Agnello? L'azienda smentisce

Una proposta di aumento di capitale «formulata dalla holding di proprietà dell'imprenditore delle acque minerali, Francesco Agnello» che consentirebbe «di evitare il fallimento dell'azienda veronese» in luogo dell'esercizio provvisorio. È giunta ieri, 4 maggio, alla Paluani, l'indiscrezione secondo cui il Tribunale di Verona avrebbe accolto l'offerta di un importante investitore. Indiscrezione che però è stata smentita categoricamente dalla ditta dolciaria scaligera.

Dall'ottobre scorso, la Paluani è in concordato preventivo. L'emergenza coronavirus e il tracollo del Chievo Verona hanno inciso pesantemente sul bilancio di un'azienda che comunque ha cercato di preservare l'attività produttiva in prossimità delle festività natalizia e di quelle pasquali appena trascorse. Sembrava che la sua salvezza potesse passare attraverso un altro colosso dei dolci, Sperlari. Poi, la recente indiscrezione sulla proposta della holding di Agnello, su cui però l'azienda Paluani è intervenuta scrivendo di non aver «accettato alcuna offerta di aumento di capitale da parte di alcun investitore, né il Tribunale di Verona si è espresso in proposito, né è stato disposto e tantomeno richiesto un esercizio provvisorio dell'impresa».

Paluani, prosegue la nota dell'azienda di Dossobuono, «nell'ambito della procedura concordataria avviata e sotto la vigilanza dei commissari giudiziali, ha positivamente concluso la campagna natalizia e la recente campagna pasquale e sta ora iniziando le attività di programmazione della prossima campagna per il Natale 2022. In tale contesto, sta valutando plurimi percorsi ristrutturativi, al fine di individuare la soluzione migliore nell’interesse dei creditori, dei lavoratori, dei fornitori e dei clienti che hanno dimostrato il loro apprezzamento per il prodotto Paluani, come dimostra il positivo andamento delle due campagne appena concluse. L'esito di tali analisi verrà comunicato al Tribunale di Verona nell’ambito della procedura concordataria ed in conformità alle previsioni di legge, entro la prossima udienza del 10 giugno 2022».