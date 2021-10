Agli Oscar Green del Veneto dieci giovani innovatori dell'agricoltura veronesi

Sono dieci i giovani innovatori dell'agricoltura veronesi in finale all'Oscar Green Veneto, evento che si terrà domani, 7 ottobre, alle 15.30 nella Villa Godi Malinverni a Lugo di Vicenza. La finale regionale del premio fa tappa in una dimora palladiana dove si riuniranno i candidati in gara per il premio al miglior progetto imprenditoriale. Un confronto tra sei categorie in cui emergono le idee che hanno saputo maggiormente coniugare tradizione e innovazione. Un occhio di riguardo sarà riservato alle iniziative che durante il periodo dell’emergenza sanitaria hanno risposto con slancio riconvertendo la produzione aziendale con la sfida di arricchire ulteriormente il territorio.

I concorrenti sono stati classificati in base alle sezioni tematiche individuate con i titoli di: Campagna Amica, Impresa 5.Terra, Creatività, Fare Rete, Noi per il sociale, Sostenibilità. La cerimonia sarà anticipata da talk show moderato da Nicoletta Masetto sul tema: "Il valore del bene terra nella transizione ecologica". Interverranno Don Giorgio Bozza, docente dell'università teologica del Triveneto, Elena Donazzan, assessore regionale istruzione formazione e lavoro, e Veronica Barbati, delegata nazionale Giovani Impresa Coldiretti.

L'iniziativa è sostenuta da Consorzio AgriNordEst, ForGreen, Gruppo Maschio Gaspardo, Gruppo Cattolica Assicurazioni, da Sergio Bassan e da Biogas Refinery Development.