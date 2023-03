Opere pubbliche, la Regione aggiorna il prezziario. Ance Veneto: «Una buona notizia»

La Giunta regionale del Veneto, su proposta della vicepresidente e assessore ai Lavori pubblici, Elisa De Berti, ha approvato l?aggiornamento annuale del prezzario regionale delle opere pubbliche per l?anno 2023, un provvedimento che la normativa chiede venga fatto entro il 31 marzo.

Tra i principali aggiornamenti effettuati sono da annoverare l?introduzione di oltre 4.000 nuove analisi di prezzi delle lavorazioni che ora sono tutte completate, e l?inserimento delle 634 voci di prezzi del Provveditorato per le Opere Pubbliche del Triveneto relativi alle opere marittime e lagunari, recepite così nel prezzario regionale. L?aggiornamento complessivo effettuato comprende circa 19.000 prezzi. Di questi, 9.000 sono prezzi elementari, 10.000 invece sono relativi alle lavorazioni.

Lo strumento approvato è stato illustrato nella Commissione Appalti Regionale e ha ricevuto il parere favorevole all?unanimità delle associazioni di categoria coinvolte nel processo elaborativo del prezzario.

«Il Veneto diventa la prima regione in Italia a mettere a disposizione dei professionisti e degli operatori del settore edile un prezzario completo delle analisi prezzi di tutte le lavorazioni, e che per questo motivo può consentire un certo grado di flessibilità nella progettazione. È prevista, infatti, la possibilità di variare il prezzo del più o meno 20% ? spiega la vicepresidente e assessore ai Lavori Pubblici Elisa De Berti -. Questo eccezionale risultato, frutto di una enorme mole di lavoro che ha coinvolto la Regione, consente agli operatori del settore di essere dotati di un valido riferimento sicuro ed affidabile per il settore delle costruzioni, in un contesto di forti variazioni dei prezzi dovuti all?attuale congiuntura politica ed economica.

L?aggiornamento ? aggiunge De Berti - è frutto della collaborazione con i portatori di interesse, con le associazioni di categoria che ringrazio perché hanno contribuito al processo di revisione delle analisi dei prezzi, attraverso un percorso di proficuo rapporto di concertazione e dialogo con la Regione Veneto».

«L?approvazione da parte della Regione del prezziario è una buona notizia che il nostro settore attendeva con fiducia, in un momento di forte oscillazione dei prezzi e di incertezza. Complessivamente, si tratta di un buon risultato, anche se degli aggiustamenti si renderanno certamente necessari e Ance ne sarà promotrice». Così il presidente di Ance Veneto Paolo Ghiotti ha commentato la notizia.

«Siamo consapevoli che viviamo in un sistema in cui la velocità del mercato e dei costi è soggetta a un?instabilità di cui è difficile tenere conto ? prosegue Ghiotti -. Basti pensare che il nostro prezziario consta di oltre 18mila voci, ragion per cui è quasi impossibile ottenere un documento perfetto in ogni sua parte. Ma oggi abbiamo comunque un bel risultato da festeggiare e per questo il nostro ringraziamento va alla vicepresidente e assessore ai Lavori pubblici Elisa De Berti e alla direzione Lavori pubblici per aver creduto in un lavoro qualitativo importante. Si è instaurato un clima di rispetto professionale, stima e fiducia e in tale contesto il tanto indispensabile lavoro fatto anche di domenica è stato gratificante per entrambe le parti. L?obiettivo comune era arrivare alla definizione di un prezzo corretto per eseguire opere di qualità nel rispetto dei tempi e del prezzo finale a favore delle Committenze. In questo la condivisione nel rispetto dei ruoli é stata esemplare.

Il nostro auspicio ? conclude Ghiotti ? è che il prezziario, in quanto strumento unico di riferimento, venga utilizzato al meglio dai progettisti, dai Rup e dalle stesse imprese».

Il nuovo prezzario, in vigore fino al 31 dicembre 2023, sarà disponibile e scaricabile dal sito della Regione del Veneto www.regione.veneto.it, nella sezione dedicata ai lavori pubblici ed ai prezzari regionali.