Sirti S.p.A. alla ricerca di personale: selezioni partite anche in Veneto

Sarà Adecco a selezionare 100 figure di indirizzo tecnico per Sirti nelle regioni Lombardia, Veneto e Sardegna.

Sirti S.p.A. è una azienda specializzata nella progettazione, realizzazione e manutenzione di grandi reti di telecomunicazione, che nel Veronese ha sede in via dell'Industria a San Bonifacio.

La società è alla ricerca di: 70 tecnici senior per i profili di assistente tecnico, caposquadra lavori civili, autista, operatore macchine operatrici e manovale (le risorse ricercate sono candidati che hanno maturato esperienza nell’ambito delle infrastrutture civili); 30 giuntisti di fibra ottica, che verranno inseriti in apprendistato al termine di un percorso di Academy.

Scendendo nello specifico, nell'area scaligera sono ricercate le seguenti figure: manovale opere civili, caposquadra infrastrutture civili, autista opere civili, assistente tecnico e addetto macchine movimento terra.